United Cup 2026, il Belgio spazza via il Canada e si qualifica ai quarti di finale

Epilogo a sorpresa alla Ken Rosewall Arena di Sydney, nell’ultimo tie del Gruppo B della United Cup 2026 di tennis: il Belgio strapazza il Canada per 3-0 e vince il girone, volando così ai quarti, dove affronteranno la miglior seconda della città, a patto che questa non sia proprio la compagine canadese. In tal caso i belgi affronterebbero invece la vincente del Gruppo F.

I nordamericani, ai quali sarebbe bastato vincere uno solo dei tre match disputati per conquistare il primato nel raggruppamento, invece dovranno sperare di risultare la miglior seconda della città per superare il turno, e nel caso affronterebbero la vincente del Gruppo D, una tra Australia e Cechia.

Nel singolare maschile Zizou Bergs liquida Felix Auger-Aliassime, sconfitto con il nettissimo score di 6-4 6-2 in un’ora e mezza, poi nel singolare femminile Elise Mertens piega Victoria Mboko per 6-3 3-6 6-3 in due ore e 7 minuti.

Nel doppio misto che decide le sorti del girone Elise Mertens e Zizou Bergs la spuntano al match tiebreak contro Victoria Mboko e Cleeve Harper (con quest’ultimo schierato al posto di Felix Auger-Aliassime), imponendosi con lo score di 6-3 3-6 [10-5] in un’ora e venti minuti di gioco.