United Cup 2026, il duo Tsitsipas-Sakkari piega la Gran Bretagna e spinge la Grecia ai quarti di finale

Nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata del girone E della United Cup la Grecia supera 2-1 la mai doma Gran Bretagna, ne decreta l’eliminazione e appone il sigillo della matematica sulla qualificazione diretta ai quarti di finale. A decidere il confronto a favore della formazione ellenica le affermazioni ottenute da Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari.

Nell’incontro di apertura Stefanos Tsitsipas batte l’ottimo Billy Harris 4-6 6-1 7-6(4). Il britannico parte forte e ottiene il break in apertura a 15. Harris dimostra una solidità straordinaria al servizio concedendo solo tre punti al rivale nei primi quattro turni di battuta e chiude il parziale di apertura sul 6-4 con il servizio vincente. Nel secondo set il giocatore ellenico offre una reazione veemente, strappa il servizio all’avversario e lo travolge con un perentorio 6-1 in poco più di mezz’ora. Il terzo e decisivo parziale si trasforma in una lotta punto a punto nella quale nessuno dei due contendenti vuole mollare. Harris salva due palle del 4-5 nel nono gioco, ma paga la brutta partenza nel tie-break e capitola 7-4 al secondo match point.

Maria Sakkari, al termine di un’autentica battaglia, regola Emma Raducanu 6-3 3-6 6-1 in due ore e ventisette minuti. La giocatrice ellenica, dopo aver rimontato dallo 0-2 iniziale, rompe definitivamente l’equilibrio quando nel settimo gioco firma il break del 4-3 con la micidiale accelerazione di rovescio lungolinea. La greca annulla tre palle del 4-4 e chiude i conti, alla prima opportunità, per il 6-3.

Sakkari inizia la seconda partita annullando quattro possibilità dello 0-2 e si porta in vantaggio con il break del 3-1 firmato dal tracciante di rovescio che concretizza una serie di quattro punti dal 30-0. Raducanu però non si arrende e riesce a timbrare l’immediato 2-2. La britannica salva tre palle del 3-4, firma il break del 5-3 e griffa il 6-3 alla prima opportunità. Nella terza frazione la greca timbra, a 15, il break del 3-1, non si volta più indietro e, al primo match point, sigla il 6-1 che chiude l’incontro e sancisce la qualificazione ellenica ai quarti di finale.

Nell’ininfluente incontro di doppio misto che si gioca a punteggio acquisito la coppia Olivia Nicholls/Neal Skupski supera al match tie-break Despina Papamichail/Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-2 3-6 10-4 e rende meno nette le proporzioni della sconfitta per la formazione britannica.