Tour Down Under 2026, Vine precede Narvaez ad Uraidla. Buone risposte da Zana e Sobrero

Arrivo in parata per i due alfieri della UAE Team Emirates-XRG nella seconda tappa del Tour Down Under 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Norwood ed arrivo ad Uraidla, in Australia, dopo 148.1 km: il padrone di casa australiano Jay Vine precede il compagno di squadra ecuadoregno Jhonatan Narváez e balza in vetta alla generale.

A 58″ dalla coppia di testa arrivano i più immediati inseguitori, regolati dall’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), terzo: nello stesso gruppetto giungono anche gli azzurri Filippo Zana (Soudal Quick-Step), quinto, e Matteo Sobrero (Lidl Trek), ottavo.

In classifica generale Vine comanda con 6″ su Narvaez e 1’05” su Schmid. Il miglior italiano è Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), oggi 12° di tappa a 1’08”, il quale si attesta in ottava posizione a 1’22”, mentre sono di poco al di fuori della top ten Zana, 11° a 1’23”, e Sobrero, 12° a 1’27”.

ORDINE D’ARRIVO (TOP 12)

1 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 60 03:36:42

2 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG 40 + 00

3 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla 30 + 58

4 Kron Andreas Uno-X Mobility 25 + 58

5 Zana Filippo Soudal Quick-Step 20 + 58

6 Tesfazion Natnael Movistar Team 15 + 58

7 Yates Adam UAE Team Emirates-XRG 10 + 58

8 Sobrero Matteo Lidl-Trek 8 + 58

9 Sweeny Harry EF Education-EasyPost 5 + 58

10 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 2 + 58

11 Schultz Nick NSN Cycling Team + 01:08

12 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:08

CLASSIFICA GENERALE (TOP 12)

1 6 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 06:23:33

2 11 Narvaez Jhonatan UAE Team Emirates-XRG + 06

3 6 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla + 01:05

4 14 Sweeny Harry EF Education-EasyPost + 01:12

5 25 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team + 01:14

6 33 Kron Andreas Uno-X Mobility + 01:16

7 10 Leonard Michael EF Education-EasyPost + 01:22

8 12 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step + 01:22

9 65 Yates Adam UAE Team Emirates-XRG + 01:23

10 15 Charmig Anthon Uno-X Mobility + 01:23

11 66 Zana Filippo Soudal Quick-Step + 01:23

12 94 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 01:27