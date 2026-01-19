Tour Down Under femminile 2026, Rüegg si prende l’ultima tappa e concede il bis. Top 20 per Magnaldi e Vigilia

Ancora lei: Noemi Rüegg ha vinto per il secondo anno di seguito il Tour Down Under femminile, competizione di ciclismo su strada conclusa quest’oggi. Nello specifico la svizzera si è imposta nella terza ed ultima tappa della gara dopo un percorso di 125.5 km, con partenza a Norwood ed arrivo a Campbelltown.

L’atleta in forza al Team EF Education-Oatly ha confezionato il successo attaccando sull’ostica vetta del Corkscrew e resistendo nella discesa verso il traguardo agli inseguimenti delle altre contendenti arruolate tra le file dell’UAE ADQ: stiamo parlando di Mavi Garcia, Paula Blasi e Dominika Wlodarczyk.

Soltanto 53ma, invece, la leader dopo i primi due appuntamenti Ally Wollaston (FDJ United), mentre in casa Italia la migliore del lotto è stata Alessia Vigilia (Uno-X Mobility), quindicesima. In top 20 anche Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), diciottesima. Nella classifica generale Ruegg ha rifilato 11″ a Garcia e 14 a Blasi. Top 20 invece per le già citate Magnaldi (18ma a 54″) e Vigilia (19ma a 1’02”).