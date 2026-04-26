I piazzamenti degli italiani alla Liegi-Bastogne-Liegi: Scaroni il migliore, sorpresa Zana

Christian Scaroni è stato il migliore italiano alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, chiudendo all’ottavo posto la quarta Classica Monumento della stagione caratterizzata da undici durissime cote tra cui le iconiche Redoute e Roche-aux-Faucons (dove lo sloveno Tadej Pogacar ha definitivamente staccato il francese Paul Seixas, involandosi verso il quarto trionfo in carriera alla ribattezzata Doyenne). Il portacolori della Astana si è piazzato nel gruppetto giunto a 1’42” dal vincitore di giornata e regolato dal belga Remco Evenepoel (terzo).

Nello stesso drappello si trovavano anche Filippo Zana (ottima decima piazza per l’alfiere della Soudal Quick-Step) e Giulio Ciccone (20mo posto per il ciclista della Lidl-Trek, che dodici mesi fa fu il primo dei terrestri e si meritò la posizione d’onore alle spalle di Pogacar). Marco Frigo ha offerto una prova di sostanza dopo il decimo posto alla Amstel Gold Race e ha tagliato il traguardo in 33ma piazza a 3’47”, poi nel gruppo a 5’33” sono arrivati Davide Toneatti (40mo), Matteo Sobrero (46mo) e Diego Ulissi (49mo).

ITALIANI LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

8 Scaroni Christian XDS Astana Team a 1’42”

10 Zana Filippo Soudal Quick-Step a 1’42”

20 Ciccone Giulio Lidl – Trek a 1’42”

33 Frigo Marco NSN Cycling Team a 3’47”

40 Toneatti Davide XDS Astana Team a 5’33”

46 Sobrero Matteo Lidl – Trek a 5’33”

49 Ulissi Diego XDS Astana Team a 5’33”

55 Conci Nicola XDS Astana Team a 9’22”

58 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team a 9’22”

70 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike a 9’25”

83 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious a 16’04”

89 Covi Alessandro Team Jayco AlUla a 16’08”

93 Mosca Jacopo Lidl – Trek a 16’08”

105 Velasco Simone XDS Astana Team a 16’08”