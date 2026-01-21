Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen conquista la prima tappa e la maglia di leader

Colpo doppio per il danese Tobias Lund Andresen al Tour Down Under 2026 di ciclismo su strada: l’alfiere del Decathlon CMA CGM Team si impone in volata nella prima tappa in linea, con partenza ed arrivo a Tanunda (Australia), lunga 120.6 km, e, grazie agli abbuoni, balza anche in vetta alla classifica generale.

La frazione vive di una lunga attesa verso l’esito più scontato, quello della volata a ranghi compatti, anche se i favoriti della vigilia, Matthew Brennan, del Team Visma|Lease a Bike, e Sam Welsford, della Ineos Grenadiers, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, si fanno beffare dalla tattica del Decathlon CMA CGM Team.

Nel rettilineo conclusivo, infatti, Tord Gudmestad lancia in maniera praticamente perfetta il compagno di squadra danese Tobias Lund Andresen, che mette nel sacco tutti gli altri velocisti e balza anche in vetta alla generale grazie ai 10″ di abbuono guadagnati sul traguardo. Si piazza 24° il primo degli italiani, Alberto Dainese.

Nella classifica generale, dunque, comanda il danese Tobias Lund Andresen, che precede il britannico Sam Watson, della Ineos Grenadiers, vincitore del prologo andato in scena nella giornata di ieri, secondo ad 1″. Il miglior italiano in graduatoria è Andrea Raccagni Noviero, 20° a 9″.

ORDINE D’ARRIVO

1 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 60 02:42:41

2 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 40 + 00

3 Welsford Sam INEOS Grenadiers 30 + 00

4 van Poppel Danny Red Bull-BORA-hansgrohe 25 + 00

5 Vernon Ethan NSN Cycling Team 20 + 00

6 Walsh Liam Australia 15 + 00

7 Taminiaux Lionel Lotto-Intermarché 10 + 00

8 van Uden Casper Team Picnic PostNL 8 + 00

9 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek 5 + 00

10 Lamperti Luke EF Education-EasyPost 2 + 00

CLASSIFICA GENERALE

1 21 Lund Andresen Tobias Decathlon CMA CGM Team 02:46:56

2 1 Watson Sam INEOS Grenadiers + 01

3 1 Vernon Ethan NSN Cycling Team + 02

4 3 Zijlaard Maikel Tudor Pro Cycling Team + 04

5 2 Pithie Laurence Red Bull-BORA-hansgrohe + 04

6 23 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike + 05

7 3 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG + 05

8 3 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team + 06

9 3 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla + 06

10 2 Teutenberg Tim Torn Lidl-Trek + 06