CiclismoStrada
Tour Down Under 2026: inizia il World Tour in Australia, curiosità per alcuni azzurri in gara
Tutto pronto per l’esordio stagionale. Il grande ciclismo riparte, come di consueto, dall’Australia. In scena la prima corsa World Tour del 2026, il Tour Down Under, appuntamento ormai classico, giunto alla sua edizione numero 2026. Andiamolo a scoprire nel dettaglio con le tappe, i favoriti e gli italiani in gara.
TAPPE
20 gennaio
Prima tappa Adelaide (Victoria St.) > Adelaide (Victoria Park) 3.63 km (prologo)
21 gennaio
Seconda tappa Tanunda > Tanunda 120.4 km
22 gennaio
Terza tappa Norwood > Uraidla 148.16 km
23 gennaio
Quarta tappa Henley Beach > Nairne 141.1 km
24 gennaio
Quinta appa Brighton > Willunga Hill 176.22 km
25 gennaio
Sesta tappa Stirling > Stirling 169.81 km
FAVORITI
UAE Team Emirates – XRG già pronta a dominare, sin dal via. Il campione uscente è Jhonatan Narvaez, ma in casa degli emiratini spazio anche al padrone di casa Jay Vine e ad Adam Yates. Altro australiano che può dire la sua è Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), mentre occhio a scalatori puri, scattanti, come Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). In chiave volate il nome da seguire è sicuramente quello di Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
ITALIANI IN GARA
Sono quindici gli azzurri in gara, c’è curiosità nel vedere all’opera Filippo Zana ed Alberto Dainese, con la nuova maglia della Soudal Quick-Step, mentre proveranno a ritagliarsi degli spazi in tappe singole Francesco Busatto e Simone Velasco.
|
Rider
|
Team
|
Pietro Mattio
|
Team Visma | Lease a Bike
|
Andrea Raccagni Noviero
|
Soudal Quick-Step
|
Alessandro Romele
|
XDS Astana Team
|
Florian Samuel Kajamini
|
XDS Astana Team
|
Francesco Busatto
|
Alpecin-Premier Tech
|
Manlio Moro
|
Movistar Team
|
Edoardo Zambanini
|
Bahrain – Victorious
|
Davide Toneatti
|
XDS Astana Team
|
Andrea Bagioli
|
Lidl – Trek
|
Filippo Zana
|
Soudal Quick-Step
|
Alberto Dainese
|
Soudal Quick-Step
|
Matteo Sobrero
|
Lidl – Trek
|
Simone Velasco
|
XDS Astana Team
|
Filippo Fiorelli
|
Team Visma | Lease a Bike
|
Jacopo Mosca
|
Lidl – Trek