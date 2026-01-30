Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Sabato 31 gennaio andrà in scena il superG sulle nevi di Crans Montana (Svizzera), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. In terra elvetica si dovrà un po’ tirare un bel sospiro per quanto è accaduto nella prova cronometrata di discesa. Le condizioni meteorologiche poco favorevoli hanno reso il training estremamente pericoloso e a rimetterci tra le altre è stata anche la fuoriclasse americana Lindsey Vonn.
In casa Italia si spera di trarre il meglio delle informazioni acquisite, non molte, per affrontare un supergigante tra mille incognite. Ad aprire le danze sarà col pettorale n.2 Roberta Melesi e a seguire sarà il turno di Elena Curtoni col n.8, Federica Brignone col n.9, Sofia Goggia col n.13, Anna Pirovano col 20, Asja Zenere col 33, Nicol Delago col 42 e Nadia Delago col 46.
Grande curiosità su quello che potrà fare Brignone, di ritorno nella velocità dopo il suo strepitoso sesto posto nel gigante a Plan de Corones a circa 10 mesi dal brutto incidente in Val di Fassa. La valdostana ha ammesso che ancora di fare fatica in queste specialità, ma si spera che questo superG possa tornarle utile nell’ottica a Cinque Cerchi.
Per il superG femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
1 RAEDLER Ariane AUT
2 MELESI Roberta ITA
3 PUCHNER Mirjam AUT
4 CERUTTI Camille FRA
5 SUTER Corinne SUI
6 LIE Kajsa Vickhoff NOR
7 ROBINSON Alice NZL
8 CURTONI Elena ITA
9 BRIGNONE Federica ITA
10 HUETTER Cornelia AUT
11 MIRADOLI Romane FRA
12 AICHER Emma GER
13 GOGGIA Sofia ITA
14 LEDECKA Ester CZE
15 VONN Lindsey USA
16 CASHMAN Keely USA
17 BLANC Malorie SUI
18 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER
19 GAUCHE Laura FRA
20 PIROVANO Laura ITA
21 MANGAN Tricia USA
22 ORTLIEB Nina AUT
23 STUHEC Ilka SLO
24 SUTER Jasmina SUI
25 FEST Nadine AUT
26 HAEHLEN Joana SUI
27 MUZAFERIJA Elvedina BIH
28 HAASER Ricarda AUT
29 JOHNSON Breezy USA
30 AGER Christina AUT
31 FLURY Jasmine SUI
32 SCHEIB Julia AUT
33 ZENERE Asja ITA
34 SCHMITT Janine SUI
35 MORENO Cande AND
36 PLESHKOVA Julia AIN
37 WECHNER Lena AUT
38 BOCOCK Mary USA
39 DURRER Delia SUI
40 BRUNNER Stephanie AUT
41 DIREZ Clara FRA
42 DELAGO Nicol ITA
43 CUTLER Haley USA
44 MOLLIN Allison USA
45 WRIGHT Isabella USA
46 DELAGO Nadia ITA
47 WILES Jacqueline USA
48 MING-NUFER Priska SUI
49 CAILL Ania Monica ROU
50 SMALL Greta AUS