Il maltempo frena anche gli uomini: salta la prima prova della discesa a Crans Montana
Il complicato venerdì della Coppa del Mondo di sci alpino di Crans Montana si completa con l’annullamento della prima prova cronometrata della discesa libera maschile, gara in programma domenica mattina alle 11:00. Le avverse condizioni meteorologiche stanno complicando i piani degli organizzatori.
La seduta di allenamento inizialmente programmata per le ore 12:00 è stata rinviata in un primo momento alle 13:00, per poi slittare, ancora una volta, di trenta minuti ed essere riprogrammata ulteriormente alle ore 14:00 prima della comunicazione definitiva dell’annullamento.
Il nuovo programma prevede la disputa della prima ed unica prova cronometrata domani mattina alle 09:00. La disputa del training di domani rappresenta uno snodo cruciale perché senza aver corso almeno una prova il regolamento non consente la disputa della gara.
Quello previsto nella località svizzera rappresenta l’ultimo test ufficiale prima delle Olimpiadi. L’Italia, dopo il memorabile trionfo conquistato la settimana scorsa da Giovanni Franzoni sulla leggendaria Streif di Kitzbuhel, insegue ulteriori conferme per catapultarsi verso Bormio con il vento in poppa.