Perché la prova maschile a Crans Montana è stata posticipata? Il nuovo programma dopo una cancellazione

La prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Crans Montana è stata rinviata di un’ora: il programma originario prevedeva il via alle ore 12.00, ma a causa di lavori in pista si è reso necessario il posticipo alle ore 13.00. Le condizioni meteo nella località svizzera non sono delle migliori, tanto che la discesa libera femminile è stata cancellata: su sei atlete presentatesi al cancelletto di partenza, ben tre sono cadute (l’ultima è stata Lindsey Vonn) e si è così deciso di interrompere l’evento.

Staremo a vedere se nel giro di sessanta minuti ci sarà un miglioramento delle condizioni e se gli uomini riusciranno a cimentarsi in questo primo test sulle nevi elvetiche. Oltre alla prova odierna, è prevista una cronometrata nella giornata di domani: servirà portarne a termine almeno una per fare in modo che domenica 1° febbraio si possa disputare la gara, l’ultima prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti saranno chiamati a prestare la massima attenzione, visto quanto successo tra le donne.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO CRANS MONTANA

Venerdì 30 gennaio

Ore 13.00 Prima prova cronometrata (sono possibili ulteriori rinvii)

Sabato 31 gennaio

Ore 09.00 Seconda prova cronometrata

Domenica 1° febbraio

Ore 11.00 Discesa libera maschile