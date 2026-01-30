Sport in tv oggi (venerdì 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 gennaio gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Australian Open 2026. Il primo Slam della stagione si avvi ai titoli di coda e oggi è il giorno delle semifinali. Jannik Sinner dovrà affrontare una leggenda come Novak Djokovic, per centrare l’accesso all’atto conclusivo e dar seguito al percorso. L’altoatesino darà tutto quello che ha.

Allargando gli orizzonti, la Coppa del Mondo di sci alpino catalizzerà le attenzioni con la discesa femminile a Crans Montana, dove Federica Brignone sarà l’osservata speciale dopo il suo ritorno in gigante a 10 mesi circa dal suo terribile incidente in Val di Fassa. La campionessa valdostanza, Sofia Goggia e il resto delle azzurre vorranno mostrare segnali. Inizierà il percorso anche degli uomini-jet sempre sulle nevi svizzere. In casa Italia, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e soci pronti a testare le traiettorie. Una giornata poi che prevede anche la Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa, l’ultima giornata di prove pre-season di F1 a Barcellona e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 30 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 30 gennaio

02:o0 Tennis, Australian Open 2026: finale doppio misto – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

04:30 Tennis, Australian Open 2026: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev (prima semifinale singolare maschile) – Diretta streaming su Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

09:00 F1, Test Barcellona 2026: ultima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09:30 Tennis, Australian Open 2026: Jannik Sinner vs Novak Djokovic (seconda semifinale singolare maschile) – Diretta tv su Nove; in streaming su nove.tv, Discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

09:45 Ciclismo, AlUla Tour 2026: quarta tappa – Diretta streaming dalle 12:30 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

10:00 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2026: discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

10:45 Biathlon, Europei 2026: 10 km Sprint uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su Eurovision Sport.

11:45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2026: 5 km Mass Start donne – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12:00 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2026: prima prova cronometrata discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12:20 Ciclismo, Trofeo Serra Tramuntana 2026 – Diretta streaming dalle 14:30 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12:30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2026: 10 km Mass Start uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12:30 Skicross, Coppa del Mondo Val di Fassa 2026: finali uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, dalle 13:00 su Eurosport1 HD e su DAZN.

12:54 Skicross, Coppa del Mondo Val di Fassa 2026: finali donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, dalle 13:00 su Eurosport1 HD e su DAZN.

13:35 Ciclocross, Mondiali 2026 ad Hulst (Paesi Bassi): team relay – Diretta streaming su Discovery+.

14:10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2026: HS109 donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

14:30 Biathlon, Europei 2026: 7.5 km Sprint donne – Diretta streaming su Discovery+ e su Eurovision Sport.

15:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2026: HS109 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

16:10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2026: team mixed HS147 – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

17:45 Pallamano, Europei 2026: Germania vs Croazia – Nessuna copertura tv/streaming.

18:00 Golf, Farmers Insurance Open 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18:00 Short track, Mondiali 2026 a Salt Lake City (USA): seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

19:30 Basket, Eurolega 2026: Monaco vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Pallamano, Europei 2026: Danimarca vs Islanda – Nessuna copertura tv/streaming.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Rugby, United Rugby Championships 2026: Benetton vs Scarlets – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Lyon-Villeurbanne vs Panathinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Serie B 2026: Bari vs Palermo – Diretta streaming su LAB Channel e su DAZN.

20:45 Calcio, Ligue1 2026: Lens vs Le Havre – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Lazio vs Genoa – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21:00 Calcio, laLiga 2026: Espanyol vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.