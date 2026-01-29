Dove vedere in tv Alcaraz-Zverev e Sinner-Djokovic: orari semifinali, tv, programma in chiaro

Venerdì 30 gennaio sarà il giorno delle semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2026. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, conosceremo i nomi dei finalisti per il primo Slam della stagione e le partite si preannunciano molto interessanti. A dare il via alle danze saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev non prima delle 04:30 italiane.

Il n.1 e 3 del ranking si sfideranno e i favori del pronostico sono per l’iberico. Il tennis messo in mostra finora fa pendere la bilancia dalla parte del murciano, apparso decisamente in palla nel corso delle partite disputate in Australia. L’ultima sfida contro l’aussie Alex de Minaur è stata emblematica per il livello espresso dallo spagnolo.

Il teutonico, dal canto suo, pare meno in difficoltà della stagione passata e può presentarsi all’appuntamento anche con la consapevolezza di aver spesso messo in difficoltà Alcaraz, visto il 6-6 nei precedenti. Per quanto riguarda l’altra semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l’azzurro si presenta ancor di più come favorito, in qualità di campione in carica e per essersi imposto negli ultimi cinque incontri con Nole.

La diretta tv del match delle semifinali degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro solo per quanto riguarda la partita tra Sinner e Djokovic, mentre la diretta streaming di entrambe le partite sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Giova ricordare anche nove.tv per lo streaming di Sinner-Djokovic. Infine la Diretta Live testuale degli incontri sarà assicurata da OA Sport.

SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 02:00 italiane

1. O. Gadecki (WC) / J. Peers (WC) vs K. Mladenovic / M. Guinard

Non prima delle 04:30 italiane

2. C. Alcaraz (1) vs A. Zverev (3)

Non prima delle 09:30 italiane

N. Djokovic (4) vs J. Sinner (2) – Diretta tv su Nove

PROGRAMMA SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove solo Sinner-Djokovic.

Diretta streaming: in streaming gratuito su nove.tv solo Sinner-Djokovic, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.