LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana. Tornano in pista gli uomini jet dopo aver disputato le classiche di Wengen e Kitzbuhel. Italia che vuole continuare a sognare nella marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni non intende fermarsi a margine del clamoroso successo sulle leggendaria Streif, ed il veterano Dominik Paris sembra aver smaltito i fastidi alla caviglia.

Primo a partire per la rifinitura in casa Italia sarà Mattia Casse con il pettorale numero 2. Poco più tardi sarà la volta di Florian Schieder, mentre Franzoni e Paris apriranno il cancelletto rispettivamente con il n.11 ed il 13. Occhi puntati anche sull’eterno Christon Innerhofer, che nelle ultime settimane sta trovando una seconda giovinezza. Tra gli azzurri al via inoltre Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod e Gregorio Bernardi.

Come di consueto partiranno con i favori del pronostico gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, con i norvegese Aleksander Kilde ed Adrian Sejersted vogliosi di ergersi a mine vaganti nella gara domenicale. Tra i francesi attenzioni puntate su Maxence Muzaton, Nils Allegre e Nils Alphand, mentre in casa USA la punta designata sarà Ryan Cochran-Siegle. Assente l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha preferito saltare l’appuntamento elvetico ed immergersi nella preparazione verso i Giochi.

La prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana inizierà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!