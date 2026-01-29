Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani
Domani, venerdì 30 gennaio, si disputerà la prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana, in apertura della quindicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. La “Piste Nationale” si appresta ad ospitare il primo dei due allenamenti ufficiali in vista della sesta discesa libera stagionale per il Circo Bianco, che rappresenta l’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici.
Da segnalare la pesante assenza di un big della velocità come l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha optato per un turno di riposo dopo il tour de force delle ultime settimane per recuperare energie verso le gare a cinque cerchi di Bormio, mentre ci sarà il padrone di casa elvetico Marco Odermatt nel tentativo di ipotecare il suo pettorale rosso. L’Italia punta in alto a Crans Montana con i vari Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder, ma spera in un buon piazzamento tra i migliori 15 anche il veterano Christof Innerhofer.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della prima prova cronometrata della discesa maschile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il training ufficiale sulla pista svizzera non godrà della copertura televisiva e streaming, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA 2026
Venerdì 30 gennaio
Ore 12.00 Prima prova discesa maschile a Crans Montana (Svizzera)
PROGRAMMA PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA
1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
3 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
4 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
6 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
11 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
24 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
25 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
29 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
30 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer
32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
37 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
38 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
43 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
44 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
45 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
46 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
47 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
49 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
51 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
52 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
53 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
54 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
55 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
57 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
58 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
59 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
60 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
62 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
63 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
64 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol
65 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
66 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head