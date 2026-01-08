Sport in tv oggi (giovedì 8 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 8 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tennis e sport invernali in primo piano. A Hong Kong Lorenzo Sonego cercherà di centrare l’ingresso ai quarti di finale, affrontando il cinese Shang. Il piemontese poi, in coppia con Lorenzo Musetti, vorrà proseguire nel cammino anche nel doppio. Sulle nevi di Zauchensee (Austria) si terrà la prima prova cronometrata di discesa femminile, in preparazione alla tappa di Coppa del Mondo. Sofia Goggia vorrà tornare a graffiare nelle sue specialità.

A Oberhof (Germania), invece, torna la Coppa del Mondo di biathlon, con un programma cambiato per le condizioni meteorologiche. Entrambe le Sprint ad aprire lo schedule e Tommaso Giacomel vorrà essere tra i protagonisti. Allargando gli orizzonti, fari puntati sulla Champions League femminile, con le campionesse del mondo di Scandicci opposte VakifBank Istanbul, in uno scontro diretto per il primato. Novara, invece, giocherà contro il Benfica e andrà a caccia di una vittoria convincente. Nell’Eurolega di basket, la Virtus Bologna affronterà il Panathinaikos e cercherà di emulare l’Olimpia Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 8 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 8 gennaio

01:00 Basket, NBA 2026: Boston Celtics vs Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

01:00 Tennis, WTA Auckland 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.

(Cocciaretto vs Linette 2° match e inizio programma alle 01:00 italiane)

02:00 Tennis, WTA Brisbane 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.

02:00 Tennis, ATP Brisbane 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

03:30 Basket, NBA 2026: San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

05:30 Rally, Dakar 2026: quinta tappa – Sintesi su Sky Sport Arena (204) dalle 23:00; sintesi quotidiana in sintesi su Discovery+, SkyGo, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

06:30 Tennis, ATP Hong Kong 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 08:00 alle 13:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Shang 1° match e inizio programma dalle 06:30 italiane)

06:30 Tennis, ATP Hong Kong 2026: quarti di finale doppio – Nessuna copertura tv/streaming.

(Sonego/Musetti vs Erler/Galloway non prima delle 08:30 italiane)

07:30 Tennis, United Cup 2026: Belgio vs Cechia (quarti di finale) – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

10:30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): PCR donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11:30 Biathlon, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Zauchensee (Austria): prima prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): PCR uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

14:15 Biathlon, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

15:00 Sci alpino, FIS Nor-Am Cup 2026 a Mont Saint-Sauveur (Canada): prima manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Snowboard, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione slopestyle donne – Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

17:00 Freestyle, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

17:30 Basket, Champions League 2026: AS Karditsas vs Spartak Subotica – Diretta streaming su DAZN.

18:00 Volley femminile, Challenge Cup 2026: Nyiregyhaza vs Vallefoglia – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

18:00 Basket, Champions League 2026: Levice vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.

18:30 Basket, Champions League 2026: Nymburk vs Heideberg – Diretta streaming su DAZN.

18:30 Calcio, Serie A 2026: Cremonese vs Cagliari – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

19:00 Sci alpino, FIS Nor-Am Cup 2026 a Mont Saint-Sauveur (Canada): seconda manche slalom femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

19:20 Freestyle, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

19:30 Snowboard, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazione slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

19:30 Basket, Champions League 2026: Promitheas vs Chalon/Saone – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Calcio, Supercoppa di Spagna: Atletico Madrid vs Real Madrid – Diretta streaming su Cronache di Spogliatoio.

20:00 Volley femminile, Champions League 2026: Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.

20:00 Basket, Champions League 2026: Le Mans vs Mersin SK – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Basket, Champions League 2026: Trieste vs Szolnoki Olaj – Diretta streaming su DAZN.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Milan vs Genoa – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Real Madrid vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, Premier League 2026: Arsenal vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Volley femminile, Champions League 2026: Sport Lisboa e Benfica vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW, DAZN e su EuroVolley Tv.

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.30