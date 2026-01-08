LIVE Benfica-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria nitida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor Gorgonzola Novara e Benfica, terza partita della fase a gironi della più importante competizione europea. Mancano ancora quattro partite alla fine di questa prima fase del torneo, ma per la squadra piemontese sarà cruciale vincere questo match per non rischiare di incappare in brutte sorprese. La partita si giochera in terrà portoghese, nel palazzetto Pavilhão Fidelidade di Lisbona; un’ulteriore complicazione questa per Novara.

Il girone in cui sono capitate le ragazze di coach Bernardi è forse il più difficile della Champions League; oltre a Benfica infatti nel gruppo B sono presenti anche il Fenerbache di Alessia Orro, una delle squadre accreditate per la vittoria finale, e le polacche del Lodz, ultime nel girone, ma non proprio una squadra materasso. Il percorso nella coppa europea di Novara non è stato dei migliori, dopo la vittoria per 3-1 contro le polacche è arrivata una pesante sconfitta per mano del Fenerbache. Le turche hanno inflitto alla Igor Gorgonzola un pesante 3-0 senza mai sembrare in difficoltà. Per questo motivo è molto importante la partita di stasera; battere il Benfica, se possibile senza arrivare al quinto set, vorrebbe dire staccarsi dalle lusitane che in questo momento si trovano appena un punto sotto Novara avendo vinto contro Lodz, ma soltanto al tie-break.

Molto probabilmente, visto l’importanza del match, Bernardi schiererà le proprie titolari per tornare dal Portogallo con una vittoria. La squadra piemontese potrà quindi contare su Tatiana Tolok, l’opposta russa è in grandissima condizione ed è il perno centrale dell’attacco novarese. Con lei nel sestetto, ci saranno anche le schiacciatrici Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio. A gestire l’attacco sarà, come sempre, la palleggiatrice campionessa olimpica e del mondo Carlotta Cambi.

Benfica, come già detto, è una squadra alla portata per Novara, ma assolutamente da non sottovalutare. La squadra della capitale portoghese può vantare in rosa la schicciatrice statunitense Kyra Holt, che è sembrata in gran forma in questo inizio di Champions League. Oltre a lei la difesa di Novara dovrà fare particolare attenzione alla schiacciatrice turca Cansu Cetin e all’opposto serba Isidora Ubavic, entrambe autrici di una prova positiva contro Lodz.

La partita fra Benfica e Igor Gorgonzola Novara, valida come terzo turno della fase a gironi di Champions League, avrà inizio alle 21.00! OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!