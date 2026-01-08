LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel e Perrot sfrutteranno l’assenza di Botn?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di Oberhof. Inizia la tappa di Coppa del Mondo nel tempio tedesco, con le previsioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a variare i piani anticipando l’orario della competizione maschile e di un giorno quella femminile. Appuntamento alle 11.30 con la 10 km che inaugurerà la tappa sul tracciato della località della Turingia.

Italia che si affida a Tommaso Giacomel, voglioso di riscattare l’opaca sprint di Annecy. L’azzurro, terzo in classifica generale, vuole approfittare dell’assenza del leader norvegese Botn. Stesso discorso per il francese Eric Perrot, che ambisce a ridurre il gap rispetto al pettorale giallo nel fine settimana teutonico. Norvegia che nonostante il forfait dell’uomo più in forma può contare sull’esperienza di Christiansen e la forza sugli sci dei vari Frey, Dale ed Uldal. I veterani Jacquelin e Fillon Maillet rappresentano invece le alternative di lusso in casa Francia.

Tra gli outsider da rimarcare come sempre gli svedesi Ponsiluoma e Samuelson, mentre i padroni di casa si affidano in special modo a Nawrath, Horn, ed alla precisione al poligono di Strelow. 5 gli italiani al via con il rientro nel circuito maggiore di Didier Bionaz. L’altoatesino ha ben figurato in IBU Cup meritandosi la convocazione in Coppa del Mondo dopo un turno di stop. Presenti anche Lukas Hofer, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.

La sprint maschile di Oberhof, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!