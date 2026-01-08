Scandicci-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 8 gennaio (ore 20.00) si gioca Scandicci-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Al Pala BigMat di Firenze andrà in scena lo scontro diretto che metterà in palio un’importante fetta del primo posto nel gruppo A, quello che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff). Le Campionesse del Mondo e la corazzata turca si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato le rumene dell’Alba Blaj e le francesi del Volero Le Cannet nelle due giornate disputate prima della festività natalizie.

La compagine toscana allenata da coach Marco Gaspari sarà nelle mani dell’opposto Ekaterina Antropova, dei martelli Avery Skinner e Sarah Franklin e Caterina Bosetti, delle centrali Camilla Weitzel ed Emma Graziani, della palleggiatrice Maja Ognjenovic e del libero Brenda Castillo. A trascinare il sestetto di coach Giovanni Guidetti, che si trova al comando del campionato turco, saranno in particolar modo l’opposto Tijana Boskovic, le schiacciatrici Helene Cazaute e Katarina Lazovic, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu, la palleggiatrice Cansu Ozbay.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-VAKIFBANK CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 8 gennaio

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-VAKIFBANK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.