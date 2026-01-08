LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul, Champions League femminile volley in DIRETTA: scontro diretto per il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul. Due club che nel proprio palmarès hanno già toccato il tetto del mondo, protagonisti appena un anno fa della semifinale di Champions League, sono pronti a ritrovarsi faccia a faccia in una sfida dal peso specifico enorme. Ad accendere i riflettori del Palazzo Wanny di Firenze, giovedì 8 gennaio alle ore 20.00, sarà il confronto tra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul, un match che, pur collocandosi solo a metà della fase a gironi, può indirizzare in modo pesante il primato del raggruppamento e la corsa alla qualificazione diretta ai quarti di finale.

Fin qui il girone ha seguito un copione piuttosto lineare. Scandicci ha aperto il proprio cammino europeo con un netto 3-0 contro Alba Blaj, per poi concedere un solo set nella trasferta francese di Le Cannet, superata 1-3. Percorso simile per VakifBank, capace di imporsi con autorità 3-0 su Le Cannet all’esordio e di confermare la propria solidità anche in Romania, dove Alba Blaj è stata piegata 1-3 in un contesto tutt’altro che semplice. Tradotto: due vittorie su due per entrambe, con uno scontro diretto che vale moltissimo, anche perché la lotta per il terzo posto sembra già indirizzata, mentre la gerarchia tra le prime due rischia di decidersi proprio in queste due gare ravvicinate.

La Savino Del Bene Scandicci arriva al big match in un momento di massima fiducia, forte dello status di campione del mondo e di una stagione che fin qui ha restituito certezze. In Serie A1, le toscane occupano il secondo posto alle spalle di Conegliano, con 16 vittorie in 18 partite, una striscia che racconta continuità, profondità di roster e identità consolidata. A rendere ancora più significativo il momento c’è la recente conquista del trofeo più importante della storia del club, arrivata meno di un mese fa. Il percorso recente parla chiaro: successi pieni contro Perugia, Firenze, Cuneo e San Giovanni, ma anche la capacità di gestire le gare più complesse, come dimostrato dal 3-2 su Vallefoglia in Coppa Italia. In Champions, inoltre, Scandicci ha già dimostrato di saper viaggiare e soffrire, un requisito fondamentale per chi ambisce ad arrivare fino in fondo.

Dall’altra parte della rete, però, c’è una delle vere corazzate del volley europeo. VakifBank Istanbul si presenta a Firenze da capolista imbattuta della Sultanlar Ligi, con 14 vittorie su 14, numeri da dominatrice costruiti su ritmo elevato, fisicità e pressione costante in battuta e a muro. La squadra turca sta attraversando una stagione di grande solidità, certificata anche dai successi negli scontri diretti interni al campionato e da una Champions League avviata senza esitazioni. Sul piano tattico, il match promette un confronto di altissimo livello sui fondamentali chiave. Scandicci cercherà di sfruttare il fattore campo e di reggere l’urto in ricezione, passaggio indispensabile per sviluppare con continuità il proprio cambio palla e dare ritmo alle soluzioni offensive. VakifBank, dal canto suo, proverà a imporre subito intensità e volume, alzando la difficoltà in seconda linea e trasformando ogni break in un colpo diretto alla partita. È anche la sfida tra due delle opposte più forti al mondo: Olga Antropova da una parte, Tijana Boskovic dall’altra.

