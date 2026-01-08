LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valevole per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Dopo la bella vittoria di 48 ore fa contro lo Zalgiris Kaunas, le V-Nere devono ora affrontare la difficile trasferta greca per continuare ad inseguire le posizioni che garantirebbero il play-in.

La Virtus è reduce da un periodo positivo con quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa ma adesso il livello delle sfide inevitabilmente si alza. Nonostante le tante assenze, la squadra di Ivanovic dovrà sfidare gli ellenici del Panathinaikos, squadra con un roaster superiore costruita per vincere il torneo. Gli avversari però, non sono imbattibili.

Il Pana viene infatti da due sconfitte consecutive in casa, l’ultima due giorni fa con l’Olimpia Milano. I greci vogliono rifarsi tra le mura amiche, puntando ai primi sei posti della classifica ma le V-Nere ci proveranno fino alla fine. I bianconeri hanno già dimostrato di saper giocare partite del genere e, nonostante il trand in trasferta non sia positivo, i bolognesi cercheranno comunque di fare la loro partita per impensierire gli avversari.

Da valutare le condizioni di Carsen Edwards, reduce da un infortunio ma pronto a dare una mano per la causa. Infortunato ed assente Luca Vildoza mentre rientra Momo Diouf che può fare la differenza in entrambe le metà campo. Tra i greci, particolare attenzione va riposta su Kostas Sloukas e Kendrick Nunn, decisamente sottotono nel match contro l’Olimpia.

La palla a due tra Panathinaioks e Virtus Bologna è in programma alle ore 20.15 al Telekom Centre di Atene. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdere neanche un aggiornamento sul match. Buon divertimento!