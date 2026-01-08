LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Giada D’Antonio ritrova la disciplina prediletta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St-Sauveur, evento valevole per il circuito Nor-Am di sci alpino 2025/2026. Dopo le due gare di Tremblant il circuito si sposta sul Mont Saint-Sauveur, rimanendo quindi in Canada. Su questo pendio sono in programma due slalom femminili, uno in programma nella giornata di oggi ed uno in quella di domani.

Gli appassionati italiani guarderanno a questa gara con grande interesse. Al cancelletto di partenza infatti ci saranno alcune delle atlete più talentuose del panorama italiano: al via di questa gara sono infatti attese Giorgia Collomb, Giada D’Antonio ed Anna Trocker, tutte reduci dalle due gare di Tremblant.

Nei primi due giorni di questa trasferta nordamericana Trocker è stata la migliore delle azzurre. Nella giornata di ieri la diciassettenne altoatesina ha dominato il secondo gigante, vincendo la prova con oltre un secondo e mezzo sulla prima delle avversarie e conquistando il secondo successo in Nor-Am dopo quello ottenuto lo scorso 11 dicembre nello slalom di Copper Mountain.

Tanta attesa per rivedere D’Antonio in slalom, dopo l’uscita di Semmering. La campana cerca il riscatto nella propria specialità preferita dopo essere uscita in prima manche in entrambi i giganti di Tremblant. Collomb riparte dal settimo posto di ieri, dove ha ottenuto una discreta top 10 partendo con il pettorale numero 33. Per l’Italia saranno in gara anche Francesca Fanti, terza nella gara di ieri dopo esser stata la migliore delle azzurre nel primo gigante, Cecilia Pizzinato e Benedetta Caloro.

La prima manche dello slalom di Mont Saint Sauveur è prevista per le 15.00, mentre la seconda dovrebbe iniziare alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St-Sauveur con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento