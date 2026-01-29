Sport in tv oggi (giovedì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 29 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, dove vanno in scena le semifinali femminili e le semifinali dei tornei di doppio. In Portogallo proseguirà l’avventura dell’Italia agli Europei di pallanuoto femminile: terzo match comodo per il Setterosa, atteso dalla poco quotata Turchia nell’incontro che conclude la prima fase a gironi.

Continua il cammino dell’Italia agli Europei di calcio a 5: gli azzurri incroceranno l’Ungheria nell’ultima partita della fase a gironi, bisognerà vincere o pareggiare per qualificarsi ai quarti di finale. Quarta e penultima giornata di Test della F1 a Barcellona (a porte chiuse e con ben poche informazioni che giungono dalla Spagna) e nuovo appuntamento con i Test della Superbike a Portimao.

Per gli appassionati degli sport invernali ci saranno la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana, le qualifiche di skicross in Val di Fassa e i PCR di combinata nordica a Seefeld. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’AlUla Tour, il Surf Coast Classic, il Trofeo Ses Salines.

In serata ampio spazio alla Champions League di volley con gli impegni di Trento (contro il Tours tra gli uomini) e Novara (contro il Budowlani Lodz al femminile), mentre l’Olimpia Milano incrocerà il Partizan Belgrado nell’Eurolega di basket. Abbuffata di Europa League per il calcio con Roma e Bologna chiamate all’ultimo impegno della fase a girone unico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 29 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 29 gennaio

01.00 CICLISMO – Surf Coast Classic (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 03.30)

03.00 TENNIS – Australian Open, semifinali doppi maschili/femminili (diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Bahrain Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

09.00 F1 – Test a Barcellona, a porte chiuse (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 TENNIS – Australian Open, semifinali singolare femminile (diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR femminile a Seefeld (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Italia-Turchia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.00 SUPERBIKE – Test a Portimao (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SNOOKER – German Masters, terzo turno (diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.00)

10.55 CICLISMO – AlUla Tour, terza tappa: Winter Park-Bir Jaydah Mountain Wirkah (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 12.30)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Paesi Bassi-Israele (diretta streaming su European Aquatics Tv)

11.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Seefeld (non è prevista diretta tv/streaming)

13.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Romania-Spagna (diretta streaming su European Aquatics Tv)

14.00 CICLISMO – Trofeo Ses Salines (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 14.30)

14.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile in Val di Fassa, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Grecia-Germania (diretta streaming su European Aquatics Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, primo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.00; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 21.00)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Ungheria-Portogallo (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.30 CALCIO A 5 (Europei) – Due partite: Slovenia-Bielorussia, Spagna-Belgio (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Novara-Budowlani Lodz (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Serbia-Croazia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ritorno quarti di finale) – Fiorentina-Milan (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce-Anadolu Efes (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.00 VOLLEY (Champions League) – Galatasaray-Halkbank (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Francia-Slovacchia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.05 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco (diretta streaming su Euro League Tv)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Barcellona (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-Tours (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Partizan Belgrado (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ritorno quarti di finale) – Juventus-Napoli (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Europei) – Italia-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO A 5 (Europei) – Portogallo-Polonia (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Valencia-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Benfica-Fenerbahce (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Europa League) – Panathinaikos-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Maccabi Tel Aviv-Bologna (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lione-PAOK (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Aston Villa-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Nottingham Forest-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lilla-Friburgo (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Dodici partite: Basilea-Viktoria Plzen, Betis Siviglia-Feyenoord, Celtic Glasgow-Utrecht, Porto-Glasgow Rangers, FCSB-Fenerbahce, G.A. Eagles-Sporting Braga, Genk-Malmoe, Ludogorets-Nizza, Midtjylland-Dinamo Zagabria, Stella Rossa Belgrado-Celta Vigo, Stoccarda-Young Boys, Sturm Graz-Brann (in formato diretta gol, in alternanza con le altre partite di serata, su Sky Sport 251)

21.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Svizzera-Gran Bretagna (diretta streaming su European Aquatics Tv)

LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 A BARCELLONA DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 11.00