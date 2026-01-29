LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il 2° posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone B tra Igor Gorgonzola Novara e PGE Budowlani Lodz. È una sfida chiave per il girone B della Champions League femminile quella in programma mercoledì 29 gennaio alle 18.00 al Pala Igor, dove Igor Gorgonzola Novara ospita le polacche del PGE Budowlani ŁÓDŹ nella quinta giornata della fase a gironi. Un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri del raggruppamento, dominato fin qui dal Fenerbahçe Medicana Istanbul, ma ancora apertissimo alle spalle della formazione turca.

Novara arriva all’appuntamento europeo dopo un percorso di Champions League altalenante, segnato dalle due sconfitte con il Fenerbahçe (0-3 in casa e 3-2 a Istanbul) ma anche da due successi netti contro il Benfica, entrambi per 3-0, che hanno permesso alle azzurre di restare pienamente in corsa per il secondo posto. Il ko esterno con le turche dell’ultima giornata ha lasciato qualche rammarico, ma anche indicazioni positive sulla capacità della squadra di reggere il confronto ad altissimo livello. Sul fronte nazionale, l’Igor Gorgonzola è quinta in Serie A1 femminile con 43 punti, reduce da una fase non semplicissima del calendario: alle sconfitte con Conegliano e Scandicci si è alternata una vittoria netta su Perugia, segnale di una squadra ancora solida ma chiamata a ritrovare continuità. Il fattore campo e l’impegno europeo rappresentano dunque un’occasione importante per rilanciarsi anche dal punto di vista mentale.

Di fronte ci sarà una Budowlani Łódź in fiducia, seconda forza del campionato polacco alle spalle del Rzeszow e protagonista di un girone europeo finora competitivo. Le polacche hanno già dimostrato di saper colpire Novara, imponendosi 3-1 nella gara d’andata, e arrivano alla trasferta piemontese forti di una classifica interna che le vede stabilmente ai vertici. In Champions, dopo la sconfitta iniziale proprio contro Novara, Łódź ha trovato continuità battendo due volte il Benfica e raccogliendo punti pesanti nella corsa alla qualificazione.

Le alzatrici sono l’esperta Alicija Grabka, classe 1998, al secondo anno al Busowlani dopo aver girato diverse squadre della massima serie polacca e la giovanissima diciottenne Nadia Suda, approdata quest’anno a Lodz dal Wroclaw Volley Under 20. Le opposto sono la brasiliana Bruna Honorio, 36 anni, già da diverse stagioni in Polonia e arrivata dal KS DevelopRes Rzeszów e la solida svizzera Maja Storck, che arriva in Polonia dopo diverse stagioni in in Italia, a Chieri, Pinerolo e, lo scorso anno, prima a Vallefoglia e poi a Talmassons dove non è riuscita ad evitare la retrocessione.

In banda ci sono le polacche Karolina Druzkowska, 24 anni, alla seconda stagione al Budowlani, Aleksandra Wenerska, 31 anni, arrivata lo scorso anno dal Szent Benedek in Ungheria, Paulina Damaske, 24 anni, al secondo anno con la maglia del Budowlani e la rumena Rodica Bueterez, arrivata quest’anno dal CSO Voluntari 2005 nella massima serie rumena. Le centrali sono la serba Sasa Planisec, al secondo anno al Budowlani, arrivata l’estate scorsa dopo una lunga militanza in Turchia, dalla squadra cinese dello Jiangxi Shangrao Aofei e le polacche Joanna Lelonkiewicz, 29 anni, acquistata in estate dal BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, Agata Milewska, 19 anni, proveniente dall’ITA TOOLS Stal Mielec e Paulina Majkowska, 30 anni, arrivata quest’anno a Lodz dopo la prima stagione della carriera fuori dalla Polonia, al Béziers Volley in Francia. I liberi sono Kornelia Drosdowska, 19 anni, al Budowlani dall’anno scorso e Justyna Lysiak, 26 anni, alla quinta stagione con la maglia del Budowlani.

