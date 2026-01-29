LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. Sulle nevi elvetiche ultimo test per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre in vista della competizione ufficiale. Nicol Delago vuole confermarsi ad altissimi livelli ed alzare i giri del motore dopo il buon training, seppur con partenza ribassata, di ieri. Appuntamento alle 11.00 con la seconda prova.

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono nascoste mercoledì, ma cercheranno di alzare il ritmo in previsione della gara del venerdì. La bergamasca ha colto il 17° crono appena alle spalle di Laura Pirovano, mentre la vincitrice della Coppa del Mondo 2024/2025 ritrova la velocità dopo aver recuperato dal bruttissimo infortunio patito al termine della passata stagione. Per l’Italia al via anche Elena Curtoni, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi.

Le austriache Nina Ortlieb ed Ariane Raedler proveranno a riconfermarsi al vertice a margine dell’ottima prova disputata dalla partenza di riserva. Occhi puntati anche sulle tedesche Kira Weidle ed Emma Aicher, e sul terzetto statunitense composto da Lindsey Vonn, Jacqueline Wiles ed Allison Mollin. Tra le mine vaganti di questo fine settimana attenzione alla ceca Ester Ledecka, che quando inizia a sentire l’odore dei Giochi Olimpici si accende.

La seconda prova della discesa libera femminile di Crans Montana inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!