Skeleton, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli a caccia del grande risultato!

Il count-down in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 può ufficialmente prendere il via. Nella giornata odierna, infatti, la FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, ha ufficializzato l’elenco dei convocati di tutti gli sport che prenderanno parte alla kermesse con i Cinque Cerchi. In poche parole, d’ora in avanti non si scherzerà davvero più e tutta la concentrazione si sposterà sulle Olimpiadi italiane che si disputeranno tra il 6 ed il 22 febbraio.

Nello skeleton la squadra italiana avrà 4 partecipanti, due per comparto, con la chiara intenzione di cercare il grande risultato sul tracciato di casa. Dopo una annata di preparazione e diversi test sulla pista di Cortina, intitolata alla leggenda Eugenio Monti, i nostri portacolori proveranno a fare la storia. Vedremo al via Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari per la squadra maschile, mentre tra le donne saranno in azione Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. Sognare non costerà nulla, visti anche i risultati ottenuti in questa stagione.

E, nel caso di podio o, addirittura, di medaglia d’oro, si potrà davvero parlare di storia. L’Italia, infatti, ha conquistato una sola medaglia nello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali. Uno splendido oro di Nino Bibbia a St. Moritz 1948 davanti allo statunitense John Heaton ed al britannico John Crammond. Da quel momento in avanti, anche per la sparizione dello skeleton nel programma olimpico dal 1952 al 1998, non sono più arrivati risultati di rilievo.

Milano Cortina 2026 vedrà lo skeleton suddividersi in 3 gare: singolo maschile, singolo femminile e gara a squadre mista. Come si sono concluse le Olimpiadi precedenti? A Pechino 2022 è stata, tanto per cambiare, la Germania a fare la voce grossa. Sul budello cinese, infatti, Hannah Neise ha vinto la medaglia d’oro nella gara femminile precedendo l’australiana Jaclyn Narracott e la olandese Kimberley Bos, mentre nella gara maschile il successo è andato a Christopher Grotheer davanti al connazionale Axel Jungk, mentre completa il podio il cinese Wengang Yan.

CONVOCATI ITALIA SKELETON

Uomini

Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito

Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre

Donne