SkeletonSlitteSport Invernali
Skeleton: rimonta vincente per Pfeifer ad Altenberg. Fumagalli quindicesima
Torna alla vittoria Jacqueline Pfeifer nella Coppa del Mondo di skeleton al femminile. La tedesca, argento olimpico a PyeongChang, va a prendersi il trionfo in quel di Altenberg, davanti al pubblico di casa, bissando quello ottenuto ad inizio stagione sul budello a Cinque Cerchi di Cortina.
Un vero e proprio dominio quello dell’atleta classe 1995 su uno dei budelli più amati (già due vittoria in carriera qui, questa è la terza): miglior tempo in entrambe le run, 1:54.42 crono finale.
A completare la doppietta tedesca ci pensa Susanne Kreher che chiude a 33 centesimi di ritardo, rimontando due posizioni nella discesa decisiva. Terzo posto per la belga Kim Meylemans che resta al comando della classifica di Coppa. Nella top-5 anche la neerlandese Kimberley Bos e l’altra tedesca Hannah Neise.
In casa Italia la migliore è Alessandra Fumagalli, quindicesima (un paio di posizioni perse nella seconda discesa). Ventunesima invece Valentina Margaglio.