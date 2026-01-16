Skeleton, Germania 2 vince il mixed team di Altenberg. Le due squadre italiane mancano il podio

Germania 2 si è aggiudicata la gara a squadre mista di Altenberg (Germania), settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2026. Sul budello tedesco i padroni di casa hanno dominato la scena aggiungendo anche il terzo posto di Germania 1. L’Italia, con i suoi due equipaggi, invece, si ferma in settima ed ottava posizione.

Germania 2 ha trionfato con il tempo complessivo di 1:58.21 (Susanne Kreher in 1:00.19 e Axel Jungk in 58.02) con un margine di vantaggio di 35 centesimi su Gran Bretagna 2 (Amelia Coltman in 1:00.66 e Matt Weston in 57.90) mentre completa il podio Germania 1 (Jacqueline Pfeifer in 59.88 e Christopher Grotheer in 59.03) a 70.

Quarta posizione per Stati Uniti 1 (Kelly Curtis in 1:00.88 e Austin Florian in 58.43) a 1.10, quinta per Gran Bretagna 1 (Freya Tarbit in 1:00.99 e Marcus Wyatt in 58.41) a 1.19 che chiudono in vetta la generale, mentre in sesta troviamo Cina 1 (Dan Zhao in 1:00.85 e Qinwei Lin in 58.76) a 1.39.

Settima posizione per Italia 1 (Valentina Margaglio in 1:01.07 e Amedeo Bagnis in 58.70) a 1.56, davanti a Italia 2 (Alessandra Fumagalli in 1:00.95 e Mattia Gaspari in 58.99) a 1.73. Nona posizione per Olanda 1 (Kimberley Bos in 1:00.48 e Joeri Van Kuppeveld in 59.63) a 1.90, mentre completa la top10 Austria 1 (Julia Erlacher in 1:01.53 e Florian Auer in 59.25) a 2.57.