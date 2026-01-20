Bob e skeleton, definite le quote per le Olimpiadi 2026. I posti a disposizione dell’Italia

Sono state rilasciate dall’IBSF le quote assegnate a ciascuna Nazione nel bob e nello skeleton per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’Italia porterà in tutto 12 atleti, dei quali 8 nel bob, equamente distribuite tra uomini e donne, e 4 nello skeleton, anche in questo caso con un perfetto equilibrio di genere.

Per quanto concerne il bob, l’Italia, infatti, avrà al via delle gare olimpiche un solo team nel bob a 4 maschile ed uno nel bob a 2 maschile, mentre sono qualificati due equipaggi nel bob a 2 femminile e due nel monobob femminile.

Per quel che riguarda lo skeleton, invece, l’Italia stacca due pass sia con gli uomini che con le donne, mentre non è al momento definito il numero di coppie miste che gli azzurri potranno schierare, dato che solo sei Nazioni potranno averne due al via della prova olimpica.

QUOTE ITALIA SPORT IBSF

Bob maschile: 1 team bob a 4 ed 1 team bob a 2 = 4 quote

Bob femminile: 2 team bob a 2 e 2 team monobob = 4 quote

Skeleton maschile: 2 quote

Skeleton femminile: 2 quote