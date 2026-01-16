Skeleton, Marcus Wyatt vince la tappa finale di Altenberg. Matt Weston festeggia il titolo

Marcus Wyatt si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2026 mentre il suo connazionale Matt Weston ha conquistato il titolo iridato. Sul budello teutonico, infatti, è arrivata l’ufficialità della vittoria della Sfera di Cristallo del britannico che, di conseguenza, vince il terzo titolo consecutivo e conferma il suo dominio. Per il ventottenne nativo di Redhill la stagione si chiude con cinque successi su sette tappe e, a questo punto, tutta la concentrazione andrà sui Giochi Olimpici di Milano Cortina.

La classifica generale finale vede Matt Weston svettare con 1545 punti contro i 1328 di Zheng Yin, i 1276 di Marcus Wyatt ed i 1252 di Axel Jungk.

Marcus Wyatt ha vinto la gara di Altenberg con il tempo complessivo di 1:50.47 (il più veloce nella prima manche in 55.17 e il migliore anche nella seconda in 55.30) con 18 centesimi di vantaggio su tre atleti a pari merito. Matt Weston (55.25 e 55.40), il tedesco Christopher Grotheer (55.31 e 55.34) e il suo connazionale Axel Jungk (55.35 e 55.30).

Quinta posizione per il cinese Wenhao Chen (55.36 e 55.31) a 20 centesimi, sesta per il tedesco Felix Keisinger (55.27 e 55.53) a 33, quindi in settima il cinese Zheng Yin (55.46 e 55.42) a 41. Chiude ottavo l’austriaco Samuel Maier (55.46 e 55.68) a 67 centesimi, quindi nono il danese Rasmus Vestergaard Johansen (55.58 e 55.68) a 79, mentre completa la top10 il sud-coreano Jisoo Kim (55.74 e 55.72) a 99.

Tutti fuori dalla top10 gli italiani: Mattia Gaspari (55.90 e 55.96) si ferma a 1.39 in 15a posizione, quindi Amedeo Bagnis (55.90 e 56.04) 17° a 1.47, mentre Pietro Drovanti (56.34 e 56.18) è 20° a 2.05.