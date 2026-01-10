Sci alpino, Laura Steinmair sul podio nel gigante di Sestriere in Coppa Europa. Bene anche Mathiou

Sue Piller si è aggiudicata il secondo gigante del Sestriere, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista intitolata a Giovanni Alberto Agnelli, Carole Agnelli, era al comando della prima manche, salvo poi scivolare in undicesima posizione al termine della seconda. L’Italia comunque chiude con un podio e un’altra atleta nella top5.

Il successo quindi è andato alla svizzera Sue Piller (sesta a metà gara) con il tempo complessivo di 1:55.88 (1:05.61 nella prima manche, 50.27 nella seconda) con appena 10 centesimi di vantaggio sulla svedese Hilma Loevblom, mentre completa il podio la nostra Laura Steinmair a 11 centesimi.

Quarta posizione per la francese Doriane Escane a 18 centesimi dalla vetta, quinta per la nostra Sophie Mathiou a 36, mentre è sesta la svizzera Simone Wild a 54. Settima posizione per l’austriaca Nina Astner a 57 centesimi, quindi ottava per la svizzera Vanessa Kasper a 58, davanti alla sua connazionale Shaienne Zehnder nona a 81 e alla sua connazionale Dania Allenbach che completa la top10 a 89.

Si ferma, quindi, in undicesima posizione Carole Agnelli a un secondo esatto, quindi 12ma Ambra Pomarè a 1.06, 16ma Alice Pazzaglia a 1.55, davanti a Ilaria Ghisalberti che chiude a 1.65, mentre è 19ma Tatum Bieler a 1.69.