Giulia Valleriani nome nuovo dello slalom: prima qualificazione a 21 anni. E in Coppa Europa ha già vinto

La classe 2004 Giulia Valleriani, con il pettorale numero 40, ha centrato quest’oggi la prima qualificazione della carriera alla seconda manche di uno slalom di Coppa del Mondo nello slalom speciale femminile di Kranjska Gora, in Slovenia.

La laziale si è classificata ventesima a 2″69 dall’elvetica Camille Rast, ed al sito federale ha commentato quanto fatto: “Ho perso un po’ il ritmo nella parte finale, ma in alto nonostante qualche errore ho cercato di tenere alto il ritmo e seguire l’istinto“.

L’azzurra ha vinto in stagione uno slalom in Coppa Europa, il 7 dicembre 2025 a Mayrhofen / Hippach, in Austria, poi un paio di settimane dopo nei due slalom del 19 e 20 dicembre, della Valle Aurina / Ahrntal, in Italia, si è posizionata, rispettivamente, quarta e terza.

In Coppa del Mondo, in questa stagione l’azzurra, prima della gara odierna, aveva preso parte a 5 gare, 4 slalom ed un gigante, non qualificandosi per la seconda run in tre occasioni ed uscendo di scena nella prima manche nelle altre due circostanze.