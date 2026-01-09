Sci AlpinoSport Invernali
Nina Astner s’impone nel gigante di Coppa Europa al Sestriere. Tre azzurre nelle prime otto
L’Italia non riesce a centrare il podio nella prima gara di Coppa Europa di sci alpino femminile del 2026, ma si conferma come formazione di riferimento con tre atlete nelle prime otto e quattro nelle undici. Nina Astner s’impone nel primo dei due slalom gigante del Sestriere.
L’austriaca, già al comando a metà gara, taglia il traguardo in 2’19’’94 e precede l’elvetica Dania Allenbach, seconda con un distacco di +0.54. Conquista il gradino più basso del podio la svedese Hilma Loevblom terza con 2’21’’08 e capace di rimontare cinque posizioni nella manche decisiva.
Quarta piazza per la svizzera Simone Wild che, grazie al miglior tempo nella seconda discesa, recupera nove posizioni e si ferma a dodici centesimi dal podio con 2’21’’20. Sophie Mathiou non riesce a difendere il vantaggio accumulato nella prima prova e termina in quinta posizione con 2’21’’53, a pari merito con la compagna di squadra Ambra Pomarè così come successo nella prima manche.
Laura Steinmair paga dazio al pesante distacco accumulato nel secondo settore, oltre un secondo, e non riesce a sopravanzare la svizzera Simone Wild in quel momento al comando. L’azzurra termina la sua gara in ottava posizione con 2’21’’80. Perde terreno Carole Agnelli che, settima al termine della prima discesa, taglia il traguardo in 2’21’’94 e chiude la propria performance all’undicesimo posto.
Tatum Bieler, diciannovesima al termine della prima prova, non riesce ad incidere, perde terreno in progressione e chiude ventiduesima con 2’23’’40. Non termina la sua prova Maria Sole Antonini che esce alla fine del primo settore dopo essere entrata nelle trenta con il pettorale numero 65.