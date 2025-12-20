Sci AlpinoSport Invernali
Giulia Vallerani terza nello slalom in Valle Aurina, Alice Pazzaglia allunga in classifica generale di Coppa Europa
Giornata di risultati eccellenti per le sciatrici azzurre impegnate nello slalom speciale di Valle Aurina, gara valevole per la Coppa Europa. Giulia Vallerani, dopo aver condotto a metà gara, conquista il terzo posto, mentre Alice Pazzaglia consolida il vantaggio in classifica generale e allunga sulle dirette rivali.
L’americana Liv Moritz, sesta al termine della prima manche con 44.83, rimonta cinque posizioni nella seconda manche e chiude al comando con 1:29.92. Giulia Vallerani, prima a metà gara con 44.46, perde terreno nella seconda discesa, accusa un ritardo +0.78 dalla statunitense e chiude la sua prova in 1:30.33, + 0.41 il suo distacco. Deve accontentarsi della piazza d’onore la svedese Estelle Alphand, seconda a +0.31.
Si ferma ai piedi del podio Alice Pazzaglia. L’azzurra chiude quarta in 1:30.37, guadagna una posizione e grazie al risultato odierno allunga ulteriormente in classifica generale. Quinto posto per la giapponese Chisaki Maeda, 1:30.50 il suo crono conclusivo. L’austriaca Valentina Rings-Wanner è sesta a +0.69 dalla vetta della classifica, mentre la ceca Martina Dubovska è settima con +0.71 di ritardo. Ottavo posto a pari merito per la svizzera Janine Maechler e la svedese Moa Landstrom, 1:30.66 il crono di riferimento delle due.
Completa la Top 10 la svizzera Aline Hoepli, decima in 1:30.71, a +0.71 dalla prima posizione. Emilia Mondinelli chiude tredicesima in 1:31.12, Laura Steinmair è quindicesima con 1:31.13, Celina Haller è diciottesima in 1:31.34, Tatum Bieler è ventitreesima in 1:32.04. Chiude ventiquattresima Francesca Carolli, 1:32.10 il suo tempo di riferimento, termina ventottesima Sophie Mathiou in 1:32.52.