Sci alpino, Fadri Janutin vince il primo gigante di Turnau di Coppa Europa. Gli italiani non brillano
Armin Dornauer, leader dopo la prima manche, esce di scena nella seconda e Fadri Janutin festeggia. Lo svizzero, infatti, si è aggiudicato il primo gigante di Turnau (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2026, dopo aver chiuso al quarto posto a metà gara.
Sulla Schwabenbergarena, quindi, successo di Fadri Janutin con il tempo complessivo di 2:12.81 (1:07.73 nella prima manche e 1:05.08 nella seconda) con un margine di vantaggio di 14 centesimi sull’austriaco Noel Zwischenbrugger, mentre completa il podio lo svizzero Sandro Zurbruegg a 19, dopo che si era classificato in undicesima posizione al termine della prima manche.
Quarta posizione per il norvegese Hans Grahl-Madsen a 21 centesimi dalla vetta, quinta per il francese Loevan Parand a 32, mentre è sesto l’austriaco Patrick Feurstein a 34. Si ferma in settima posizione il norvegese Mikkel Remsoey a 36 centesimi, quindi in ottava il lituano Andrej Drukarov a 52 dopo aver risalito ben 16 gradini nella seconda manche. Chiude nono lo statunitense Bridger Gile a 55 centesimi, mentre completa la top10 il britannico Freddy Carrick-Smith a 56.
E gli italiani? Per trovare il primo dei nostri portacolori dobbiamo scendere fino alla 12a posizione di Stefano Pizzato che chiude a 63 centesimi da Janutin, dopo aver rimontato 10 posizioni nella seconda manche. Alle sue spalle Simon Talacci, 13° a 82, quindi 17° Davide Leonardo Seppi a 1.09. In 18a posizione chiude Tobias Kastlunger a 1.18, mentre è 22° Simon Maurberger a 1.58.