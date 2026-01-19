Coppa Europa, la discesa di Pass Thurn parla francese: vince Kaillot. Italia sul podio con Abbruzzese

La settimana di Coppa Europa di sci alpino maschile inizia all’insegna della velocità. La discesa libera di Pass Thurn parla francese con il successo conquistato dallo sciatore transalpino Ken Kaillot. L’Italia si conferma però ai massimi livelli grazie al podio conquistato da Marco Abbruzzese.

Il francese Ken Kaillot s’impone con il tempo di 1:28.83 costruendo buona parte del proprio vantaggio grazie al miglior crono nei due settori iniziali. Alle sue spalle si piazza lo svizzero Lens Haechler che taglia il traguardo in seconda posizione con 1:29.35 e accusa un ritardo di +0.52.

Completa il podio e conquista una splendida terza posizione Marco Abbruzzese. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 6, taglia il traguardo in 1:29.49 e si ferma a +0.66 dal vincitore. Completano la Top 5 il transalpino Adrien Fresquet, +0.83 il suo ritardo, e l’elvetico Gael Zulauf che chiude con un ritardo di poco inferiore al secondo.

Gregorio Bernardi si ferma in nona posizione e chiude la sua prestazione in 1:30.07, Max Perathoner è sedicesimo con 1:30.29. Luca Rigamonti si ferma in diciannovesima posizione con 1:30.47 e precede di quattro centesimi Emanuel Lamp, ventunesimo. Riccardo Mariuzzo taglia il traguardo in cinquantaduesima posizione con un distacco di +3.21, Glauco Antonioli è sessantesimo con un ritardo di +3.40, Gian Maria Ilariuzzi termina sessantaquattresimo a +3.49. Luca Ruffinoni è sessantaseiesimo a +3.52, Nicolò Nosenzo è settantesimo a +3.73, Riccardo Pasquarella è settantacinquesimo a +3.83 davanti al compagno di squadra Ettore Canone Bussei. Edoardo Valt chiude ottantatreesimo a +4.76.