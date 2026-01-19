Sci AlpinoSport Invernali
Sara Allemand prosegue la sua crescita e trionfa nel superG di Coppa Europa a St. Anton!
L’inizio della settimana di Coppa Europa di sci alpino femminile si tinge d’azzurro. Sara Allemand si aggiudica infatti, grazie ad una gara condotta in progressione, il SuperG disputato a St. Anton. Completa la giornata positiva dei colori italiani il piazzamento a ridosso della Top 10 di Carlotta De Leonardis.
Allemand, scesa con il pettorale numero 9, taglia il traguardo con il tempo di 54.61 e quasi un secondo di vantaggio sulla francese Lois Abouly, in quel momento al comando. Alle sue spalle arriva la norvegese Marte Monsen, seconda con 54.88, il suo ritardo è di 27 centesimi.
Completa la composizione del podio, con il pettorale numero 36, l’austriaca Lena Wechner che chiude la sua prova con un ritardo di +0.35. Quarto posto per l’altra austriaca Emily Schoepf che accusa un distacco di +0.48 e precede di un centesimo l’andorrana Cande Moreno.
Carlotta De Leonardis termina la sua prova in undicesima posizione con il tempo di 55.50, Monica Zanoner chiude diciottesima con 55.71. Ventunesimo posto per Vicky Bernardi che accumula un ritardo di +1.15. Ventitreesimo posto per Giulia Lani, +1.35 il suo distacco, che precede la compagna di squadra Giulia Albano. Ventisettesimo posto per Sara Taler che chiude con 56.13. Terminano fuori dalle trenta Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Melissa Astegiano, Ivy Schoelzhorn e Cristina Trabucchi. Non termina la sua gara Beatrice Mazzoleni.