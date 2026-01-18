Tommaso Saccardi si fa valere! Qualificato a Wengen con il 59 dopo il podio in Coppa Europa

Dopo i due podi stagionali in Coppa Europa, il secondo posto di Val di Fassa del 20 dicembre, e la terza piazza di Crans Montana del 14 gennaio, Tommaso Saccardi si conferma in Coppa del Mondo, trovando la qualificazione alla seconda manche dello slalom di Wengen col pettorale numero 59.

L’azzurro ha centrato la qualificazione grazie ad un ottimo quarto ed ultimo settore: l’azzurro ha fatto segnare il quarto parziale nel tratto finale della pista elvetica, che lo hanno portato dal 38° posto provvisorio alla 20ma piazza conclusiva nella prima run.

Saccardi comunque si era fatto valere anche nella prima metà della manche, col 19° parziale al primo intermedio ed il 14° crono al secondo. Il terzo tratto è stato quello più complicato per l’azzurro, che a causa del 50° parziale era scivolato in 38ma piazza.

Nella seconda run l’italiano partirà per 11° e potrà così provare a recuperare anche posizioni, per incamerare punti in Coppa del Mondo e, soprattutto, risalire posizioni nella World Cup Starting List, potendo poi partire con un pettorale più basso nelle prossime gare.