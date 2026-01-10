Scherma: altro podio per le azzurre in Coppa del Mondo! Santuccio seconda nella spada a Fujairah

Cambia il continente, ma non la sostanza. Dopo l’ottima seconda posizione ottenuta da Francesca Palumbo nel fioretto in quel di Hong Kong, nel pomeriggio Alberta Santuccio ha conquistato un altro piazzamento in top-3 alla Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile, in programma questo fine settimana sulla pedana di Fujairah (Emirati Arabi Uniti). Anche l’azzurra infatti si è piazzata al posto d’onore, perdendo solo l’impegnativa finale contro la transalpina Candassamy.

La cavalcata della nativa di Catania è cominciata con la sfida contro l’iberica Silva Gomez Lopez, battuta per 15-8, preludio dell’assalto con la cinese Wanlin Mo, superata a seguito di un incontro al cardiopalma terminato con il punteggio di 14-13, preludio del derby contro Rossella Fiamingo (poi dodicesima), arginata per 15-8.

Ai quarti la nostra portacolori si è invece imposta sull’estone Katrina Lewis (uno dei suoi più grandi tormenti), superandola per 15-11. Solida poi la prestazione di Alberta in semifinale, in cui ha arginato senza particolare patema la competitiva sudcoreana Hyein Lee per 15-8. Giunta all’ultimo atto Santuccio ha affrontato Marie Candassamy, rendendosi protagonista di un vìs-a-vìs duro ma avvincente, dove ha dovuto cedere il passo alla francese per 15-10.

In top 10 anche Giulia Rizzi (nona) che, nella fattispecie, ha chiuso i conti ai quarti arrendendosi al cospetto della francese Alexandra Louis Marie per 15-13 dopo aver regolato la connazionale Federica Isola (ventiquattresima) per 13-9. Ventiseiesima poi Carola Maccagno, trentacinquesima invece Sara Maria Kowalczyk, quarantacinquesima Lucrezia Paulis.