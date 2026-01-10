Seguici su
Scherma

Scherma, Francesca Palumbo si arrende solo all’ultimo atto in Coppa del Mondo. Podio prezioso ad Hong Kong

Francesca Palumbo/ Bizzi Federscherma

Un’ottima Francesca Palumbo si arrende soltanto in Finale e conquista una preziosa seconda posizione in quel di Hong Kong, località che ospita questo fine settimana la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità fioretto femminile. Grande cavalcata quella dell’azzurra, costretta a cedere il passo all’ultimo atto alla competitiva statunitense Lee Kiefer.

Il percorso della nostra portacolori è cominciato sfidando la transalpina Pauline Ranvier, superata per 15-9, preludio del vìs-a-vìs con la giapponese Rino Nagase, regolata con nonchalance, come dimostra il punteggio rotondissimo di 15-2.

Giunta agli ottavi Palumbo si è ritrovata a battagliare in un derby tutto italiano Arianna Errigo, battendola per 15-12. Poi, ai quarti, la schermitrice ha dovuto affrontare un’altra connazionale, Martina Sinigalia, vincendo l’assalto per 15-11. Decisamente più agevole invece la semifinale, caratterizzata dal trionfo contro la francese Morgane Patru, in cui è passata per 15-5. Bella e combattuta invece la finale, dove Kiefer ha dettato legge arginando l’azzurra per 15-12.

In top 10 si è piazzata anche Martina Favaretto, eliminata agli ottavi proprio da Martina Sinigalia dopo un incontro terminato 15-13. Più indietro Alice Volpi, sedicesima, Martina Batini (diciottesima), Aurora Grandis (ventottesima) ed Elena Tangherlini (trentaseiesima).

