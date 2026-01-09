Scherma: sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Tunisi

Il dado è tratto a Tunisi, località teatro questo fine settimana del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile. In occasione del turno preliminare appena concluso ben sei rappresentanti della Nazionale azzurra hanno staccato il biglietto per il tabellone principale, raggiungendo l’unica connazionale già qualificata.

La prima a strappare il pass facendo compagnia a Michela Battiston (numero quattro al mondo e quindi già dentro in virtù del ranking) è stata Chiara Mormile, decisamente la più brillante del lotto e capace di mettere a referto sei vittorie su sei assalti disputati nella fase a gironi.

Grazie alla buona prestazione offerta nel tabellone preliminare si sono assicurate un posto anche Mariella Viale, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Manuela Spica. Niente da fare invece per la giovane Vittoria Mocci, così come per Michela Landi (eliminata da Mariella Viale) e Carlotta Fusetti.

Nel segmento dei gironi hanno salutato anzitempo la competizione invece Claudia Rotali e Rebecca Gargano. La gara si svolgerà domenica 11 gennaio. Domani sarà invece il turno dei preliminari maschili.