Scherma, dodici fiorettisti azzurri in tabellone nella classicissima di Parigi

Si è alzato il sipario su uno degli appuntamenti più importanti della Coppa del Mondo di fioretto maschile, il Challenge International de Paris, che si tiene nella meravigliosa cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Sono addirittura 330 i partecipanti ad uno degli eventi più importanti della stagione del circuito internazionale. Saranno nove gli azzurri che domani affronteranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si terrà la gara a squadre.

Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi erano già ammessi di diritto grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. A questo terzetto si sono aggiunti subito dalla fase a gironi Tommaso Martini e Damiano Rosatelli, che hanno chiuso entrambi con sei vittorie sul altrettanti assalti.

Dagli assalti preliminari si sono poi qualificati Alessio Foconi, che difende la vittoria dell’anno scorso, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli e Davide Filippi. Eliminazione, invece, per Lorenzo Nista, Edoardo Luperi e Giuseppe Franzoni.

C’è sicuramente grande attesa per i fiorettisti azzurri, anche perchè l’Italia nelle ultime due edizioni è sempre stata protagonista, visto che nel 2025 ha vinto come detto Foconi, mentre nel 2024 si era imposto Tommaso Marini. Domenica, invece, poi spazio alla gara a squadre, con l’Italia che si è imposta nelle due precedenti tappe di Coppa del Mondo a Palma di Maiorca e Fukuoka.