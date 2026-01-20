LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa difendono il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra Numia Vero Volley Milano e Honda Cuneo Granda Volley. La partita, valida come ventunesimo turno del massimo campionato italiano, si giocherà all’Allianz Cloud di Milano, uno degli impianti di casa della squadra di coach Lavarini.

La Numia Vero Volley Milano arriva alla sfida dopo la vittoria in rimonta per 3-1 su Pinerolo. Una partita più sofferta del previsto, ma che porta altri tre punti in classifica alle lombarde, attualmente in terza posizione. Cuneo invece viene da un periodo piuttosto negativo, nelle ultime due sfide, contro squadre sulla carta abbordabili come Firenze e S.G. Marignano, ha rimediato altrettante sconfitte pesanti per 3-0. L’obiettivo è quello di rialzare subito la testa per evitare di finire impantanate nella lotta salvezza (Al momento 5 punti sotto le piemontesi), ma contro Milano sarà tutt’altro che facile.

A guidare Cuneo verso l’impresa saranno soprattutto l’opposta mancina Binto Diop e le schiacciatrici Masa Pucelj ed Erika Pritchard. Il coach Salvagni potrà contare anche sull’affidabilissima centrale Jaelyn Keene e sulle capacità difensive del libero Anna Bardaro. In regia ci dovrebbe essere Noemi Signorile, ma occhio all’opzione Safa Allaoui che spesso viene inserita a gara in corso per dare più imprevedibilità all’attacco delle piemontesi.

Dall’altra parte della rete, a meno di clamorose sorprese, a guidare la spedizione meneghina ci dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. Come schiacciatrici lo staff della Vero Volley dovrebbe ancora una volta affidarsi a Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre Anna Danesi e Hena Kurtagic dovrebbero formare la coppia di centrali. A dirigere l’attacco ci sarà Francesca Bosio, mentre pronta a difendere ogni pallone è il libero Eleonora Fersino. Attenzione ai possibili inserimenti, per far rifiatare le titolari e cogliere di sorpresa le avversarie, di Pietrini, Sartori e Akimova

La partita fra Milano e Cuneo, valida come ventunesimoturno della Serie A1 di Pallavolo, avrà inizio alle 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!