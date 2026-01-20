Egonu, Piva e Danesi: il trio italiano trascina Milano alla vittoria in Serie A1, Cuneo ko

Milano ha sconfitto Cuneo con un perentorio 3-0 (25-16; 25-17; 29-27) di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nell’incontro valido per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha così infilato la sedicesima vittoria stagionale in campionato, confermandosi al terzo posto in classifica con un distacco di otto punti dalla capolista Conegliano.

Le piemontesi, invece, sono incappate nel terzo ko di fila e si trovano in quartultima posizione, con cinque lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei primi due set e hanno tramortito la concorrenza delle ospiti, ma nel terzo parziale hanno dovuto faticare: avanti per 11-5, le padrone di casa hanno subito una furibonda rimonta e sono andate sotto per 21-23, hanno annullato un set-point sul 23-24 e sono riuscite a fare festa ai vantaggi al quarto tentativo utile.

A mettersi maggiormente in luce sono stati soprattutto l’opposto Paola Egonu (16 punti, 2 muri) e la schiacciatrice Rebecca Piva (13), affiancata di banda da Khalia Lanier (5) sotto la regia di Francesca Bosio, che ha ben sfruttato anche la centrale Anna Danesi (8 punti, 2 muri), ben spalleggiata da Hena Kurtagic (5, 3 muri). A Cuneo non è bastata Binto Diop (15 punti), da annotare anche le nove marcature a testa di Jessica Rivero e Masa Pucelj.