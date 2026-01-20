LIVE Vallefoglia-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA:

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della 21ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Si tratta di una sfida che può essere letta come un vero anticipo playoff e che mette di fronte due squadre con ambizioni e percorsi molto diversi ma entrambe ben riconoscibili sul piano tecnico. Vallefoglia si presenta all’appuntamento da sesta forza del campionato con 34 punti, una posizione costruita con continuità e solidità, nonostante la recente battuta d’arresto sul campo di Chieri. Il 3-0 subito in Piemonte ha evidenziato qualche difficoltà nella gestione dei momenti chiave, ma non cancella il valore di una squadra che ha fatto dell’equilibrio tra muro-difesa e organizzazione del cambio palla la propria cifra distintiva.

La Megabox, anche nella sconfitta dell’ultima giornata, ha mostrato numeri non lontani da quelli delle avversarie di vertice, pagando soprattutto qualche errore di troppo nei frangenti decisivi e una minor incisività nei finali di set. Contro Conegliano sarà fondamentale reggere l’urto iniziale, limitare gli errori al servizio e provare a spezzare il ritmo delle campionesse d’Italia, magari allungando gli scambi e sfruttando il fattore campo per mettere pressione a una squadra abituata a comandare.

Dall’altra parte della rete arriva una Conegliano capolista a quota 54 punti, reduce dal netto 3-0 su Bergamo, una gara gestita con autorità che ha confermato ancora una volta la profondità del roster e la capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. L’Imoco continua a viaggiare con numeri impressionanti, sia in termini di efficienza offensiva sia di solidità complessiva, riuscendo spesso a chiudere i set senza concedere spiragli alle avversarie. Anche contro Bergamo, pur con qualche passaggio a vuoto iniziale, la squadra di Santarelli ha saputo accelerare al momento giusto, mostrando tutta la propria esperienza.

La trasferta di Pesaro rappresenta però un banco di prova interessante: Vallefoglia è una squadra che difende molto, che accetta il confronto fisico e che può mettere in difficoltà anche le big se riesce a restare agganciata al punteggio. Per Conegliano l’obiettivo è chiaro: consolidare il primato senza disperdere energie, gestendo al meglio le rotazioni in una fase della stagione che guarda già agli impegni più pesanti. Il confronto tra l’organizzazione marchigiana e la qualità assoluta dell’Imoco promette quindi una sfida di grande spessore tecnico, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.

sfida della 21ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!