Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Insam e Sieff guide della spedizione azzurra

Diramate poche decine di minuti fa le convocazioni per quanto riguarda il salto con gli sci in casa Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il contingente sarà di sette saltatori tra uomini e donne, divisi tra tre per quel che riguarda il settore maschile e quattro per quel che concerne il settore femminile.

Di seguito i nomi dei chiamati:

Uomini

Bresadola Giovanni 17/02/2001 C.S. Esercito

Cecon Francesco 13/11/2001 C.S. Esercito

Insam Alex 19/12/1997 G.S. Fiamme Oro

Donne

Ambrosi Martina 07/04/2001 G.S. Fiamme Oro

Malsiner Jessica 23/09/2002 G.S. Fiamme Gialle

Sieff Annika 27/10/2003 G.S. Fiamme Oro

Zanitzer Martina 04/09/2005 C.S. Carabinieri

L’Italia, in campo maschile, è con i tre uomini che normalmente disputano le gare di Coppa del Mondo. Alex Insam torna alle Olimpiadi dopo aver disputato quelle di PyeongChang 2018, dove fu 23° nella gara dal trampolino grande. Seconda volta anche per Giovanni Bresadola, tornato quest’anno alle gare dopo la tremenda rottura del legamento crociato sul trampolino di volo di Planica a marzo 2024 che gli costò l’intera annata 2024-2025. Esordio a cinque cerchi, invece, per Francesco Cecon, che completa così la collezione di famiglia (quattro ne ha disputate il padre Roberto, una lo zio Andrea, sia come saltatore che come combinatista, e una il fratello Federico).

Per quanto riguarda le donne, invece, squadra che può ben definirsi giovane con tutte le quattro saltatrici normalmente protagoniste in Coppa del Mondo. Esordio assoluto per Annika Sieff, Martina Ambrosi e Martina Zanitzer, mentre per Jessica Malsiner c’è già il precedente di Pechino 2022. Finora i migliori risultati in stagione il miglior dato complessivo è di Sieff, con il 22° posto nella classifica generale valida per la Sfera di Cristallo.

Per l’Italia si tratta del secondo più alto numero di saltatori portato in gara, dopo gli 8 di PyeongChang 2018. Mai un azzurro o un’azzurra ha avuto il privilegio di andare a medaglia nella rassegna a cinque cerchi.