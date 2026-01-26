Biathlon, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Giacomel, Vittozzi e Wierer per sognare. Romanin, la sorpresa

L’Italia del biathlon è fatta per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Comunicato quest’oggi l’elenco degli atleti che andranno a comporre la squadra tricolore in vista dei Giochi che avranno in Anterselva il palcoscenico su cui “esibirsi”.

Una stagione in cui la formazione nostrana ha già messo insieme 7 vittorie stagionali e 17 podi complessivi, confermando una continuità di rendimento che riporta alla mente le migliori annate azzurre. I convocati arrivano dunque al via con fiducia, risultati e la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli in ogni format.

I riscontri nell’ultima tappa a Nove Mesto (Cechia) hanno dato ulteriore slancio. Nella staffetta mista, il quartetto formato da Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel è tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre sei anni, imponendosi con autorità e prendendosi la rivincita sulla Francia. Decisiva l’ultima frazione, in cui Tommaso ha firmato una prova di forza clamorosa, scavando il solco su Quentin Fillon Maillet. Un successo che ha portato a quattro le vittorie italiche nelle competizioni miste di Coppa del Mondo, tre delle quali nel format a quattro frazioni.

Sul piano individuale, Vittozzi ha continuato ad arricchire una stagione di altissimo livello: terza nella mass start in terra ceca, ha centrato il podio in tre dei quattro format individuali disputati nel massimo circuito internazionale. Il suo bottino parla chiaro: 30 podi individuali in Coppa del Mondo, che diventano 34 considerando anche i Mondiali. Numeri da leader, capaci di trascinare l’intero gruppo.

Wierer, dal canto suo, resta un punto di riferimento assoluto: a Nove Mesto ha chiuso settima nell’ultima gara della carriera nel Tour, aggiornando una collezione che conta 87 podi complessivi tra gare individuali e a squadre, sesta miglior cifra di sempre al femminile. Hofer e Giacomel rappresentano un reparto maschile solido e in crescita: 36 podi per il veterano altoatesino, 27 per il giovane trentino, che ha festeggiato il primo successo in una prova a squadre a Nove Mesto, in un’annata in cui ha del clamoroso per lui a livello individuale (4 vittorie e 6 podi). Il nome a sorpresa è quello di Nicola Romanin. Il 31enne friuliano ha convinto i selezionatori per le sue prestazioni al poligono piuttosto di Didier Bionaz, non presente nell’elenco.

CONVOCATI ITALIA BIATHLON MILANO CORTINA 2026

Uomini

Braunhofer Patrick 19/04/1998 C.S. Carabinieri

Giacomel Tommaso 05/04/2000 G.S. Fiamme Gialle

Hofer Lukas 30/09/1989 C.S. Carabinieri

Romanin Nicola 26/02/1994 C.S. Esercito

Zeni Elia 05/06/2001 G.S. Fiamme Gialle

Donne

Auchentaller Hannah 28/03/2001 C.S. Carabinieri

Carrara Michela 10/05/1997 C.S. Esercito

Passler Rebecca 31/08/2001 C.S. Carabinieri

Vittozzi Lisa 04/02/1995 C.S. Carabinieri

Wierer Dorothea 03/04/1990 G.S. Fiamme Gialle