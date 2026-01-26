Sci alpinismo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Murada, De Silvestro e Boscacci per stupire

Si corre veloci verso l’inizio ufficiale del momento culminante dell’annata, l’appuntamento che per tanti atleti può valere tutta la carriera, le Olimpiadi. Uno dei momenti più attesi è quello della comunicazione ufficiale dei convocati che, nelle varie discipline, proveranno a sognare e a portare in alto il tricolore.

La FISI, con delibera del presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il CONI, ha ufficializzato la lista dei 109 atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nello sci alpinismo il contingente azzurro sarà composto da soli tre elementi.

A rappresentare l’Italia saranno infatti Michele Boscacci, Alba De Silvestro e Giulia Murada, tutti atleti del C.S. Esercito. In Coppa del Mondo Giulia Murada ha già conquistato due podi nelle gare sprint di Solitude e Courchevel e, al momento, occupa la seconda posizione in classifica generale con 303 punti. Alba De Silvestro ha ottenuto diversi piazzamenti in Top 10 in entrambe le specialità.

Lo sci alpinismo, alla sua prima storica partecipazione alle Olimpiadi, disputerà le sue gare sulla storica pista Stelvio. Tre i titoli che verranno assegnati: giovedì 19 sarà il momento della gara sprint maschile e femminile, mentre sabato 21 prenderà il via la staffetta mista.

CONVOCATI ITALIA SCI ALPINISMO MILANO CORTINA 2026

Uomini

Michele Boscacci 04/01/1990 C.S. Esercito

Donne

Alba De Silvestro 03/10/1995 C.S. Esercito

Giulia Murada 03/07/1998 C.S. Esercito