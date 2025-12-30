Conegliano si riscatta in Coppa Italia, rimonta Bergamo e avanza. Sarah Fahr torna in campo, Haak risolutrice

Conegliano ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro Milano in Serie A1. Le Pantere sono riuscite a lasciarsi alle spalle il primo ko subito nella regular season di campionato dopo tre anni di imbattibilità, sconfiggendo Bergamo per 3-1 (26-28; 25-21; 25-14; 25-23) nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state beffate nel finale del primo parziale: Mosser ha annullato il set-point guadagnato da Haak con un ace e ha poi confezionato un diagonale impeccabile, la bomber svedese ha cancellato l’occasione delle ospiti, un micidiale uno-due di Manfredini ha fatto gioire le orobiche. Dopo lo spavento, però, le detentrici del trofeo sono riuscite ad alzare il livello del proprio gioco e sulla lunga distanza hanno tramortito l’ottava forza della competizione.

Le Campionesse d’Europa incroceranno Novara (3-1 contro Milano), mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno Scandicci (3-1 contro Vallefoglia) e Chieri (3-2 contro Busto Arsizio). Una mastodontica Isabelle Haak ha fatto la differenza con 28 punti, prova sopra gli scudi da parte della schiacciatrice Gabi (15 punti), affiancata in reparto da Zhu Ting (5) e Nika Daalderop (5).

La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche le centrali Cristina Chirichella (10 punti, 3 muri) e Sarah Fahr (11 punti), tornata in campo dopo un ultimo mese condizionato da problemi fisici. Tra le fila di Bergamo, le migliori sono state Jennifer Mosser (16), Alessia Bolzonetti (10) e Kendall Kipp (7).