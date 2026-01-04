Scandicci vola con Antropova e aggancia Conegliano, in attesa del big match. Vallefoglia strabilia in Serie A1

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha rispettato il pronostico della vigilia e ha regolato il fanalino di coda San Giovanni in Marignano, imponendosi di fronte al pubblico con un agevole 3-0 (25-17; 25-18; 25-23). Le Campionesse del Mondo hanno provvisoriamente agganciato Conegliano al comando della classifica generale, in attesa dell’impegno delle Pantere contro Novara. Prova di sostanza da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (16 punti, 3 muri), della centrale Linda Nwakalor (13 punti, 5 stampatone) e della schiacciatrice Avery Skinner (13). Tra le fila delle marchigiane, che rimangono all’ultimo posto, le migliori sono stati Yushan Zhuang (12) e Martina Bracchi (10).

Vallefoglia prosegue nella sua splendida cavalcata in campionato: sesta vittoria consecutiva e ormai sesto posto in cassaforte, con il sogno di provare a insidiare Chieri. Dopo aver perso nei quarti di finale della Coppa Italia, le marchigiane si sono rialzate battendo Busto Arsizio per 3-0 (29-27; 26-24; 25-23) di fronte al proprio pubblico grazie a una prova di gruppo decisamente di rilievo, con quattro giocatrici in doppia cifra: Erblira Bici (15 punti), Adelina Ungureanu (15), Loveth Omoruyi (13) e Bozana Butigan (10) contro il sestetto guidato da Josephine Obossa (12) e Valeria Battista (12).

Firenze ha sconfitto Monviso per 3-1 (25-21; 20-25; 25-14; 26-24) in una fondamentale sfida salvezza, portandosi al quartultimo posto con tre punti di vantaggio proprio sulle piemontesi. Sugli scudi una strepitosa Jolien Knollema (29 punti), spalleggiata da Nausica Acciarri (12) e Alice Tanase (11) contro il sestetto di Anna Davyskiba (22), Adhu Malual (12) e Sofia D’Odorico (14). L’altro match di giornata si è deciso al tie-break: Chieri ha espugnato Bergamo dopo essere stata sotto per 1-2, trascinata da Laura Kunzler (18 punti), Anett Németh (13) e Stella Nervini (11) contro le orobiche di Michaela Mlejnkova (16), Kendall Kipp (19) e Alessia Bolzonetti (11).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Eurotek Layca Uyba Busto Arsizio 3-0 (29-27; 26-24; 25-23)

Wash4green Monviso Volley vs Il Bisonte Firenze 1-3 (21-25; 25-20; 14-25; 24-26)

Bergamo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-20; 22-25; 25-19; 24-26; 10-15)

Savino Del Bene Scandicci vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0 (25-17; 25-18; 25-23)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 46 punti (17 partite giocate), Scandicci 46 (18), Milano 40 (18), Chieri 40 (18), Novara 39 (18), Vallefoglia 32 (18), Bergamo 21 (18), Cuneo 20 (18), Busto Arsizio 20 (18), Macerata 19 (18), Firenze 18 (18), Monviso 15 (19), Perugia 12 (18), San Giovanni in Marignano 10 (18).