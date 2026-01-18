LIVE Virtus Bologna-Treviso 48-29, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa dilagano nel primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qui il primo tempo!

48-29 Tripla da casa sua di Edwards che manda tutti negli spogliatoi praticamente allo scadere!!!

45-19 Schiacciata di Radosevic che non ci sta!

45-27 Contropiede velocissimo di Morgan.

43-27 1/2 per Niang ai liberi. Treviso ancora palla persa in attacco.

Edwards alza per Niang ma interviene in maniera scomposta Makura.

Non va Morgan su assist di Ferrari da 3, Treviso riparte ma non concretizza. Altra palla conquistata da Bologna.

42-27 In lunetta Radosevic dopo aver subito un gratuito. 2/2 per lui.

42-25 Pajola per Diouf dopo averlo liberato in maniera spettacolare.

40-25 1/2 per lui.

Esordio per Francesco Ferrari tra le fila della Virtus! Ovazione per lui!

Altro fallo subito da Alston, questa volta da Pinkins. Altra lunetta per lui. Altra chance di allungare.

Mancano 2′ e 33” al termine del 2° quarto.

39- 25 Mandat lunetta dopo un fallo Alston, non sbaglia i due liberi.

37-25 Inchioda il pallone al canestro Diouf sotto canestro!!

35-25 Virtus gira molto bene la palla in fase offensiva ma Treviso riparte. Cercano di rimanere in partita i veneti. Bravo Perkins qui.

35-23 Mandato in lunetta Pinkins, 1/2 per lui.

Fanno fatica gli ospiti sotto canestro. Regge molto bene fin qui la difesa della Virtus.

Altro time out!

35-22 Cerca di spaccare a metà la partita Alston! Che rapidità di esecuzione ragazzi.

33-22 Libero a segno per la Virtus, allungano ancora i padroni di casa.

31-22 Velocissimo dal palleggio al tiro Torresani che risponde anche lui a Morgan!

31-19 Dentro fuori da 3 di Alston ma la palla finisce di nuovo a Morgan che punisce i trevigiani sempre da 3!

28-19 Risponde subito Pinkins, di nuovo lui per Treviso!

28-16 Ma che tripla di Morgan!!

25-16 Ed è di nuovo a lui rendersi protagonista di un bel canestro in sospensione!

STOPPATONA DI PINKINS SU JALLOW!!

25-14 2/2 per lui ai liberi.

Ci prova convinto Makura con la schiacciata, ma arriva la difesa dei padroni di casa ad impedirgli il canestro con un fallo.

Azione confusa della Virtus che non riesce ad arrivare al ferro. Altro fallo fischiato. Questa volta in difesa di Hackett.

Fallo anche di Chillo in difesa.

Fallo di Hackett che ferma l’azione offensiva di Treviso dopo il canestro sbagliato dai padroni di casa.

25-12 Penetrazione che va a buon fine stavolta di Makura su assist ottimo di Radosevic.

25-10 1/2 per lui dalla lunetta.

Non riesce più a segnare Treviso! Palla recuperata da Bologna e fallo conquistato da Jallow che va ai liberi.

24-10 Esce bene dal blocco Morgan e va da 3!!

Altra tripla di Makura lunga. 0/7 per Treviso da 3.

Jallow fa a sportellate sotto canestro ma commette fallo.

Makura si prende la tripla…niente da fare per lui ancora.

Pronti per il 2° quarto.

Finisce così il primo parziale del match. 21-10 per i padroni di casa.

6” al termine di questo primo quarto.

21-10 Altro lungo di Radosevic. Allora Niang punisce con un facile appoggio. +11 Bologna.

19-10 Treviso non risponde e quindi palla stupenda sotto canestro per Jallow che costringe i trevigiani a chiamare il primo time out.

17-10 Triplona di Alston e +7 per la Olidata!!

Altro tiro lungo di Weber…Bologna in possesso.

Tantissimi canestri sbagliati fin qui. 1° quarto che sta filando via molto veloce senza troppi falli e senza troppe interruzioni.

14-10 Altro Diuof imperioso sotto canestro!!

12-10 Bel raddoppio di Weber che poi lancia Chillo. La sua penetrazione non va ma Akele in faccia a Edwards stampa un bellissimo canestro.

Diouf toglie un pallone che era ormai dentro praticamente. Poi fischiato un fallo di passi a Treviso in fase di impostazione.

Fallo intelligente di Makura, rimessa Bologna.

Sospensione di Paola in mezzo all’area…Ferro lungo e ripartenza Treviso.

Altro fallo, questa volta in attacco. Edwards su Radosevic in maniera non corretta.

Fallo fischiato a Rahkman su Alston. Sarà rimessa per la Virtus in zona offensiva.

Brutto errore di Edwards in attacco, palla persa e possesso di nuovo per gli ospiti.

12-8 Taglio stupendo di Makura sotto canestro che riporta i trevigiani a -4.

12-6 Grande tripla di Alston tutto libero!!

9-6 Weber ci crede e con una bella penetrazione riporta a -3 gli ospiti.

9-4 Non appoggia bene Pinkins al tabellone, riparte Bologna e Akele segna.

Altra persa da Radosevic sotto canestro. Ma il contropiede non si concretizza, altro possesso Treviso.

Non arriva per tempo la tripla di Alston. Braca Treviso a difendere con il fisico.

7-4 Ne approfitta Diouf di un buco difensivo. Comodo l’appoggio.

5-4 Comincia a sciogliersi Treviso davanti.

5-2 Bravissimo Diouf sotto canestro a liberarsi e appoggiare al tabellone.

3-2 Stop, arresto e tiro per Weber sotto canestro.

3-0 Bella palla recuperata di Paola che poi serve Alston da 3!

Perde il pallone anche Alston dall’altra parte.

Primo possesso di Treviso. Subito corto Makura da 3.

19:00 Tutto pronto per la palla a 2!

18:59 Pajola, Alston, Akkele, Diouf e Edwards per Bologna al via.

18:59 Macura, Weber, Pinkins, Rahkman e Radosevic per Treviso.

18:56 Le squadre stanno entrando in campo in questo momento.

18:55 Atmosfera veramente calda a Bologna questa sera.

18:50 Fondamentale, per i padroni di casa, non commettere passi falsi. La diretta avversaria, Germani Brescia, con la quale si trova appaiata al primo posto della classifica con 24 punti e uno score di 12 vittorie e 2 sconfitte, sarà impegnata in casa di Cantù, all’ultimo posto dietro Treviso.

18:47 All’andata i bianconeri si sono imposti per 79-101 guidati dai 25 punti e 4 rimbalzi di Alston, i 16 punti e 8 assist di Edwards, gli 11 punti e 5 rimbalzi di Diarra e i 10 punti, 5 recuperi e 4 assist di Vildoza.

18:43 I padroni di casa, dovranno fare a meno di Diarra, Smailagic e Vildoza, tutti e tre fuori per problemi fisici. Nessun assente, invece, per Treviso che potrà contare, dunque, sul poster al completo.

18:40 Sono 15 i precedenti tra le due fazioni: 14 sono stati vinti dalla Virtus inclusa la serie di playoff dei quarti di finale del 2021 vinta da Bologna per 3-0. La sola ed unica vittoria portata a casa da Treviso contro Bologna fino ad ora è quella del 30 aprile 2023 (89-88).

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Bologna – Treviso, partita valida per la 16esima giornata di Serie A di basket.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Bologna – Treviso, partita valida per la 16esima giornata di Serie A di basket.

In casa Olidata, questa sera, si presenta la Nutribullet, vincitrice in volata contro Varese per 86-83. Tuttavia i pronostici del match sono tutti a favore dei padroni di casa. Nei 15 incontri disputati fin qui, 14 sono stati vinti dalla Virtus inclusa la serie di playoff dei quarti di finale del 2021 vinta da Bologna per 3-0. La sola ed unica vittoria portata a casa da Treviso contro Bologna fino ad ora è quella del 30 aprile 2023 (89-88). Dato che diventa, per la panchina veneta, ancora più negativo se si guarda agli scontri in trasferta:8-0 per gli emiliani.

Coach Ivanovic si troverà di fronte una squadra completamente diversa rispetto all’andata. Nonostante la classifica (Treviso è penultima con 3 vittorie e 11 sconfitte) non bisogna farsi ingannare. I veneti hanno cambiato sia allenatore che diversi giocatori e in quest’ultimo periodo risulta molto più aggressiva di qualche mese fa. Inoltre, i padroni di casa, dovranno fare a meno di Diarra, Smailagic e Vildoza, tutti e tre fuori per problemi fisici. Nessun assente, invece, per Treviso che potrà contare, dunque, sul poster al completo.

All’andata i bianconeri si sono imposti per 79-101 guidati dai 25 punti e 4 rimbalzi di Alston, i 16 punti e 8 assist di Edwards, gli 11 punti e 5 rimbalzi di Diarra e i 10 punti, 5 recuperi e 4 assist di Vildoza. Fondamentale, per i padroni di casa, non commettere passi falsi. La diretta avversaria, Germani Brescia, con la quale si trova appaiata al primo posto della classifica con 24 punti e uno score di 12 vittorie e 2 sconfitte, sarà impegnata in casa di Cantù, all’ultimo posto dietro Treviso.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. La palla a 2 è fissata per le 19:00. Non ci resta che darvi l’appuntamento a più tardi e augurarvi buona lettura!